Un futbolista de 38 años murió tras descompensarse luego de un partido en Vedia
Ocurrió durante un encuentro que se disputaba por los cuartos de final de la Liga Deportiva Central Vedia.
Un futbolista de 38 años murió tras descompensarse al finalizar un partido por los cuartos de final del torneo oficial organizado por la Liga Deportiva Central Vedia entre Ancalú Sporting Club, de Santa Fe, y el Club Deportivo Sarmiento, en el Parque Green de Vedia.
El dramático episodio ocurrió el domingo mientras se disputaba el encuentro en la categoría Senior. La víctima fue identificada como Ignacio Roca, jugador de Ancalú Sporting Club, de San Gregorio.
Según informó el medio local El Vediense, el jugador falleció tras sufrir una descompensación luego de disputar el encuentro.
Si bien el futbolista recibió maniobras de reanimación y fue trasladado rápidamente al Hospital Municipal de Vedia. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para asistirlo, no logró sobrevivir.
La noticia de su muerte provocó una profunda conmoción en la comunidad de Vedia y en el ámbito deportivo de toda la región, especialmente entre sus compañeros y allegados al club santafesino.
El emotivo mensaje de Ancalú Sporting Club para despedir a Ignacio Roca
Tras conocerse la muerte de Ignacio “Nacho” Roca, Ancalú Sporting Club publicó un comunicado en sus redes sociales para despedir al futbolista de 38 años y acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.
“Hasta siempre, Nacho”, comienza el mensaje difundido por la institución santafesina. “Con profundo dolor y el corazón triste, hoy nos toca despedir a Nacho Roca”, expresaron.
En el comunicado, el club también dedicó unas palabras a los familiares del jugador: “En este momento tan difícil, abrazamos con todo nuestro cariño a su esposa, a su hijo, a su madre y a su hermana”.
"Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a quienes hoy sienten la tristeza de su partida", agregaron.
“No hay palabras suficientes ante una pérdida tan dolorosa. Les acercamos nuestro abrazo sincero y el deseo de que encuentren compañía y sostén en el amor de quienes los rodean. Nuestro más sentido pésame”, expresaron.
La despedida concluyó con un mensaje de acompañamiento: “Que el amor compartido sea refugio y compañía en estos días de dolor”.
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