Un futbolista de 38 años murió tras descompensarse luego de un partido en Vedia

El emotivo mensaje de Ancalú Sporting Club para despedir a Ignacio Roca

El mensaje del Ancalú Sporting Club, de Santa Fe

Tras conocerse la muerte de Ignacio “Nacho” Roca, Ancalú Sporting Club publicó un comunicado en sus redes sociales para despedir al futbolista de 38 años y acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

“Hasta siempre, Nacho”, comienza el mensaje difundido por la institución santafesina. “Con profundo dolor y el corazón triste, hoy nos toca despedir a Nacho Roca”, expresaron.

En el comunicado, el club también dedicó unas palabras a los familiares del jugador: “En este momento tan difícil, abrazamos con todo nuestro cariño a su esposa, a su hijo, a su madre y a su hermana”.

"Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a quienes hoy sienten la tristeza de su partida", agregaron.

“No hay palabras suficientes ante una pérdida tan dolorosa. Les acercamos nuestro abrazo sincero y el deseo de que encuentren compañía y sostén en el amor de quienes los rodean. Nuestro más sentido pésame”, expresaron.

La despedida concluyó con un mensaje de acompañamiento: “Que el amor compartido sea refugio y compañía en estos días de dolor”.