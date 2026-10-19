Alpine subasta una pieza de su auto de Fórmula 1: cuánto cuesta y cómo participar

Otro detalle destacado es que la solapa del sistema DRS continúa operativa y puede abrirse y cerrarse manualmente. Este mecanismo permite reducir la resistencia aerodinámica en determinadas condiciones de carrera y facilita las maniobras de adelantamiento.

La combinación de componentes auténticos y elementos de exhibición convierte al lote en una pieza destinada especialmente a los seguidores de la Fórmula 1 y a quienes buscan objetos relacionados con la historia reciente de Alpine.

¿Dónde participar de la subasta de Alpine?

Los interesados deben ingresar a F1 Authentics, la plataforma oficial de memorabilia de la Fórmula 1, y registrarse para consultar el catálogo y las condiciones de participación. El conjunto aparece identificado con el número 052 dentro de The Austin Auction, organizada en coincidencia con el Gran Premio de Estados Unidos.

La oferta final estará determinada por la competencia entre los participantes. La información publicada no detalla una fecha definitiva para el cierre de las pujas ni precisa si existen cargos adicionales sobre el precio ganador.