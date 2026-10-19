Alpine subasta una pieza de su auto de Fórmula 1: cuánto cuesta y cómo participar
La plataforma oficial de artículos de colección de la Máxima ofrece un conjunto que incluye una carcasa de caja de cambios utilizada en competencia durante 2024 y un alerón trasero.
Una pieza vinculada a Alpine y a su participación en la Fórmula 1 durante 2024 salió a subasta y despertó el interés de los coleccionistas. El objeto forma parte de The Austin Auction, organizada por F1 Authentics, la plataforma especializada en artículos oficiales de la categoría.
El lote se ofrece bajo el nombre BWT Alpine Formula 1 Team 2024 Race-Used Gearbox Carrier & Rear Wing Assembly y reúne dos componentes del monoplaza montados sobre una estructura diseñada para exhibirlos. Según la publicación, el precio estimado se encuentra entre las 25.000 y las 30.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 31.500 y 37.800 dólares.
Sin embargo, el monto definitivo dependerá de las ofertas que reciba durante la subasta. La publicación no especifica en cuál de los autos del equipo estuvo instalada la pieza ni identifica al piloto que la utilizó.
¿Cómo es el objeto de colección de Alpine?
El conjunto está compuesto por una carcasa de caja de cambios que sí fue utilizada en competencia durante la temporada 2024 y un alerón trasero fabricado con especificaciones de carrera, aunque este último no llegó a utilizarse en una prueba oficial.
La carcasa combina fibra de carbono y metal, y conserva el sello original de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un elemento que contribuye a respaldar su procedencia. Por su parte, el alerón mantiene los colores rosa y azul asociados a BWT, uno de los patrocinadores de Alpine, además de la presencia de la marca Castrol.
Otro detalle destacado es que la solapa del sistema DRS continúa operativa y puede abrirse y cerrarse manualmente. Este mecanismo permite reducir la resistencia aerodinámica en determinadas condiciones de carrera y facilita las maniobras de adelantamiento.
La combinación de componentes auténticos y elementos de exhibición convierte al lote en una pieza destinada especialmente a los seguidores de la Fórmula 1 y a quienes buscan objetos relacionados con la historia reciente de Alpine.
¿Dónde participar de la subasta de Alpine?
Los interesados deben ingresar a F1 Authentics, la plataforma oficial de memorabilia de la Fórmula 1, y registrarse para consultar el catálogo y las condiciones de participación. El conjunto aparece identificado con el número 052 dentro de The Austin Auction, organizada en coincidencia con el Gran Premio de Estados Unidos.
La oferta final estará determinada por la competencia entre los participantes. La información publicada no detalla una fecha definitiva para el cierre de las pujas ni precisa si existen cargos adicionales sobre el precio ganador.
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