La feroz autocrítica de Gabriel Arias tras la derrota de Racing en Tucumán

"Es difícil de explicar lo que nos está pasando. Hoy tuvimos muchas situaciones, pero no pudimos concretar. Hubo momentos en los que parecía que cada jugador de Racing tenía dos rivales encima. Ellos fueron más intensos que nosotros, corrieron más, y ahí estuvo la diferencia", expresó Arias con evidente frustración en diálogo con ESPN.

El arquero no se guardó nada y dejó en claro que la falta de compromiso y concentración está afectando al equipo: "Cuando un equipo corre, mete y te empuja, se nota. Nosotros fallamos en permitir que el jugador más inteligente de ellos recibiera solo cerca del área. Tenemos que corregir muchas cosas. La paciencia ya se agotó. Necesitamos empezar a ganar, porque hemos dejado muchos puntos en el camino. Cuando los equipos de arriba pierden puntos y no sabemos aprovecharlo, se hace muy difícil pelear por algo".

También hizo hincapié en la necesidad de aprovechar las oportunidades que se presenten, sobre todo cuando los rivales directos tropiezan: "Huracán, por ejemplo, tuvo varios partidos donde apenas ganó uno solo y empató muchos, pero se mantuvo primero por varias fechas. Si no aprovechamos cuando los de arriba pierden puntos, es muy complicado. Hoy tuvimos varias situaciones, pero nuestros jugadores clave como Juanfer Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero no estuvieron finos. Cuando ellos están en su mejor nivel, todo es mucho más fácil para nosotros. Debemos seguir trabajando y entrenando para ganar, tanto de local como de visitante. No hay otra forma", concluyó.

El encuentro ante el Decano dejó al descubierto las debilidades del equipo de Avellaneda. La sociedad entre el Pulga Rodríguez y Renzo Tesuri fue suficiente para que el equipo local se quedara con los tres puntos. A pesar de las chances ocasionadas, la falta de efectividad y la destacada actuación del arquero Tomás Durso, quien fue una de las figuras del partido, le impidieron al equipo de Costas traerse algo de Tucumán.