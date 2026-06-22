La fiebre del fútbol se apoderó de la ciudad con 1win

“Sabíamos que los hinchas empezarían a prepararse para este partido varios días antes, organizando dónde reunirse y con quién verlo. Por eso quisimos llegar antes del pitazo inicial, directamente a la puerta de sus casas, con algo que pudiera formar parte de esos momentos previos al encuentro. No hay nada mejor que ver a los fanáticos salir con una camiseta nueva o una bandera para apoyar a la Selección. Para nosotros, es una forma de celebrar junto a los argentinos una pasión que realmente es única en el mundo”, señaló un portavoz de 1win.

Un partido clave en el camino de Argentina hacia el Mundial

Argentina llega a este encuentro con la confianza en alza tras una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia en su debut, partido en el que Lionel Messi marcó un hat-trick y siguió consolidando su lugar entre los máximos goleadores de la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Los actuales campeones del mundo, dirigidos por Lionel Scaloni, buscarán una nueva victoria frente a Austria para asegurar de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro comenzará este lunes a las 14:00 (hora de Argentina) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Austria también llega tras ganar su primer partido y cuenta con futbolistas de gran nivel como David Alaba, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer. Será el primer enfrentamiento oficial entre las selecciones mayores de Argentina y Austria, con el liderazgo del Grupo J potencialmente en juego.

Una pasión que comienza mucho antes del pitazo inicial

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En Argentina, un partido de la Selección empieza mucho antes de que el árbitro dé el comienzo. El fin de semana previo ya está dedicado a los preparativos: quién pone la casa, quién lleva la carne para el asado y cuál tiene lugar suficiente para recibir a todos. Cuando llega el día del partido, el clima ya es de fiesta, con las calles vestidas de celeste y blanco y familias y amigos listos para alentar juntos.

Para 1win, formar parte de esa pasión y de la tradición argentina que rodea la previa de cada partido es parte de su identidad como marca global de entretenimiento. Por eso, en los momentos más importantes del fútbol, la compañía busca conectar con los fanáticos a través de gestos significativos que se integren de manera natural a la expectativa, la emoción y la celebración del deporte más apasionante del mundo.

Acerca de 1win

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