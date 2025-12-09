La fiebre por un posible Messi vs. Cristiano en el Mundial 2026 dispara los precios de las entradas

cristiano ronaldo portugal disculpas.jpg

El recorrido que tienen Argentina y Portugal hasta los cuartos de final

En cuanto al recorrido que afrontarán ambos equipos, Argentina encabezará el Grupo J y jugará todos sus encuentros en Estados Unidos: debutará el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia; luego enfrentará a Austria el 22 en Dallas y cerrará la etapa inicial ante Jordania el 27, nuevamente en Dallas.

Portugal, por su parte, será cabeza del Grupo K y compartirá zona con Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental que involucra a Jamaica, Congo y Nueva Caledonia. Su presentación será el 17 de junio en Houston, nuevamente en Houston el 23 contra Uzbekistán, y finalizará en Miami el 27 ante Colombia.

Aunque por ahora se trata solo de proyecciones matemáticas dentro de un cuadro posible, la respuesta del público muestra que la expectativa ya está instalada. El camino recién empieza, pero la demanda anticipada para ese potencial Messi vs. Cristiano adelanta que el Mundial 2026 podría regalar uno de los capítulos más esperados de la historia reciente del fútbol.