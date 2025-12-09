La fiebre por un posible Messi vs. Cristiano en el Mundial 2026 dispara los precios de las entradas
Aunque se trata solo de una proyección, la expectativa por un cruce entre Argentina y Portugal en cuartos de final hizo que las entradas alcanzaran cifras récord.
El sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, celebrado el 5 de diciembre en Washington D.C., no solo dejó definidos los grupos de la primera fase: también abrió la puerta a innumerables hipótesis y proyecciones sobre los posibles enfrentamientos en las rondas eliminatorias.
Entre ellos, el que más entusiasmo -y ansiedad financiera- generó es el que podría enfrentar a la Argentina de Lionel Messi con la Portugal de Cristiano Ronaldo, un duelo que desde hace años alimenta debates, comparaciones y expectativas globales. Ese posible cruce está ubicado, dentro del esquema formal del calendario, tendría lugar el sábado 11 de junio en Kansas City, siempre que ambas selecciones avancen como líderes de sus zonas y superen los 16vos y octavos de final.
Aunque el encuentro todavía no está ni cerca de garantizarse, el interés del público ya produjo un fenómeno inmediato: un incremento vertiginoso en los precios de las entradas. Hasta el viernes posterior al sorteo, los tickets más económicos rondaban los 400 dólares. Sin embargo, las plataformas de venta oficial y reventa autorizada ya muestran valores superiores a los 2000 dólares, una cifra que coloca al partido como uno de los más caros de la Copa del Mundo.
Actualmente, los tickets de categoría más baja para ese choque se ubican en torno a los 2200 dólares, solo superados por las semifinales -que se disputarán en Dallas y Atlanta- y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este salto en los precios se explica por el magnetismo que todavía genera el enfrentamiento entre Messi y Cristiano, incluso cuando ambos atraviesan la recta final de sus carreras.
La posibilidad de que un Mundial entregue su último duelo directo transforma cada rumor en una oportunidad comercial para los vendedores de entradas y una verdadera carrera contra el tiempo para los fanáticos.
El recorrido que tienen Argentina y Portugal hasta los cuartos de final
En cuanto al recorrido que afrontarán ambos equipos, Argentina encabezará el Grupo J y jugará todos sus encuentros en Estados Unidos: debutará el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia; luego enfrentará a Austria el 22 en Dallas y cerrará la etapa inicial ante Jordania el 27, nuevamente en Dallas.
Portugal, por su parte, será cabeza del Grupo K y compartirá zona con Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental que involucra a Jamaica, Congo y Nueva Caledonia. Su presentación será el 17 de junio en Houston, nuevamente en Houston el 23 contra Uzbekistán, y finalizará en Miami el 27 ante Colombia.
Aunque por ahora se trata solo de proyecciones matemáticas dentro de un cuadro posible, la respuesta del público muestra que la expectativa ya está instalada. El camino recién empieza, pero la demanda anticipada para ese potencial Messi vs. Cristiano adelanta que el Mundial 2026 podría regalar uno de los capítulos más esperados de la historia reciente del fútbol.
