Dónde queda Cabo Verde, el rival de la Selección Argentina en 16avos de final
El seleccionado africano, que choca con Argentina esta tarde, disputa su primer Mundial en la historia. Descubrí todos los detalles en la nota.
Cabo Verde, cuyo nombre oficial es República de Cabo Verde, es un país formado por varias islas en el océano Atlántico. Se encuentra frente a la costa noroeste de África, muy cerca de Senegal, y está compuesto por un conjunto de diez islas, de las cuales la mayoría están habitadas.
Es un territorio pequeño en extensión y población, con poco más de medio millón de habitantes, lo que lo convierte en una de las naciones más reducidas que lograron llegar a una Copa del Mundo. A pesar de su tamaño, el seleccionado comandado por Pedro Leitão Brito se hizo un lugar en los 16avos de final del Mundial 2026, instancia en la que choca con Argentina.
Quiénes son los Tiburones Azules y cómo llegaron al Mundial 2026
Cabo Verde, apodado los Tiburones Azules, llegó al Mundial 2026 como una de las tres selecciones debutantes, junto con Jordania y Curazao.
El equipo africano tuvo una fase de grupos muy regular en el Grupo H, donde logró avanzar sin derrotas: empató 0 a 0 con España, 2 a 2 con Uruguay y volvió a igualar 0 a 0 frente a Arabia Saudita, sumando tres puntos que le alcanzaron para meterse en la siguiente ronda.
Gran parte del plantel está formado por jugadores nacidos o formados fuera del país, sobre todo en Portugal, Francia y Países Bajos.
Ahora, el conjunto africano afronta un desafío mayor: mantener su invicto en el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami.
Cuál es la historia y la cultura de Cabo Verde
Cabo Verde fue colonia de Portugal hasta su independencia el 5 de julio de 1975. Desde entonces mantiene el portugués como idioma oficial, junto al criollo caboverdiano, que es el más hablado en el día a día.
Además, su capital, Praia, es el principal centro político y administrativo del país, mientras que su cultura mezcla influencias africanas y portuguesas, algo que se refleja en la música, especialmente en la morna, donde destacó internacionalmente Cesária Évora.
En la actualidad, la economía se apoya sobre todo en el turismo en islas como Sal y Boa Vista, y en el dinero que envía la diáspora desde el exterior.
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