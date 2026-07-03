Dónde queda Cabo Verde, el rival de la Selección Argentina en 16avos de final

Ahora, el conjunto africano afronta un desafío mayor: mantener su invicto en el Mundial 2026 frente a la Selección Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cuál es la historia y la cultura de Cabo Verde

Cabo Verde fue colonia de Portugal hasta su independencia el 5 de julio de 1975. Desde entonces mantiene el portugués como idioma oficial, junto al criollo caboverdiano, que es el más hablado en el día a día.

Además, su capital, Praia, es el principal centro político y administrativo del país, mientras que su cultura mezcla influencias africanas y portuguesas, algo que se refleja en la música, especialmente en la morna, donde destacó internacionalmente Cesária Évora.

En la actualidad, la economía se apoya sobre todo en el turismo en islas como Sal y Boa Vista, y en el dinero que envía la diáspora desde el exterior.