Aplazado el debate para ampliar a 64 equipos el Mundial 2030: la FIFA no lo trató

De esta manera, Israel continúa compitiendo, mientras crece la presión internacional para que sea apartado de torneos oficiales. La agenda del Consejo incluyó, en cambio, temas disciplinarios y administrativos.

consejo de la fifa

Entre ellos, el reclamo de Sudáfrica, que pidió no ser sancionada por la inclusión indebida de un jugador en un partido de Eliminatorias. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ya había aplicado el reglamento, adjudicando la derrota al combinado africano frente a Lesoto. La Federación Sudafricana busca revertir esa resolución para evitar quedar comprometida en la clasificación al Mundial 2026.

Con todo, el encuentro en Zúrich volvió a evidenciar la cautela de la FIFA frente a decisiones de alto impacto político y deportivo. Tanto la ampliación del Mundial 2030 como la situación de Israel serán retomados en futuras sesiones, cuando -según consideran dentro del organismo- existan condiciones más claras para un debate profundo.