River, el más perjudicado en la fecha FIFA: las ocho bajas que tendrá ante Sarmiento

En total, ocho futbolistas de la base titular no estarán disponibles para Gallardo, lo que complica la planificación del partido en un momento clave del torneo. A esa lista podrían sumarse Enzo Pérez (aún en recuperación de un corte en la rodilla) y Sebastián Driussi (distensión en el posterior). Ambos serán evaluados durante la semana, aunque hay optimismo de que vuelvan a entrenarse el martes y puedan estar desde el arranque ante el Verde.