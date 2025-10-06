River, el más perjudicado en la fecha FIFA: las ocho bajas que tendrá ante Sarmiento
Entre convocados, lesionados y suspendidos, el Millonario sufrirá muchas bajas frente al Verde. Gallardo criticó que se juegue en plena fecha FIFA.
Marcelo Gallardo mostró su fastidio tras la derrota 2-1 ante Rosario Central por el Torneo Clausura y apuntó contra la decisión de no suspender la fecha del fútbol argentino durante la ventana FIFA. “No está bueno que se juegue en fecha FIFA. Somos el equipo que más perjudicado sale”, lanzó con ironía el técnico de River en conferencia de prensa.
El reclamo del entrenador se explica fácilmente: para el partido del próximo domingo ante Sarmiento de Junín, en el estadio Monumental, River tendrá al menos ocho ausencias entre convocados a selecciones, lesionados y suspendidos.
Las ocho bajas confirmadas de River
- Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero: convocados a la Selección Argentina.
- Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero: convocados por la Selección de Colombia.
- Matías Galarza: citado por la Selección de Paraguay.
- Maximiliano Salas: suspendido tras su expulsión ante Riestra.
- Juan Portillo: sancionado por la roja frente a Rosario Central.
En total, ocho futbolistas de la base titular no estarán disponibles para Gallardo, lo que complica la planificación del partido en un momento clave del torneo. A esa lista podrían sumarse Enzo Pérez (aún en recuperación de un corte en la rodilla) y Sebastián Driussi (distensión en el posterior). Ambos serán evaluados durante la semana, aunque hay optimismo de que vuelvan a entrenarse el martes y puedan estar desde el arranque ante el Verde.
Un River obligado a reaccionar
El encuentro ante Sarmiento llega en un contexto delicado. River arrastra tres derrotas consecutivas en el Clausura y cayó al tercer puesto de la tabla anual, actualmente en zona de repechaje para la próxima Copa Libertadores. Con un equipo diezmado, el Muñeco deberá rearmar el once titular para intentar reencontrarse con la victoria y sostener las chances de clasificación internacional en un tramo decisivo del campeonato que está más apasionante que nunca.
