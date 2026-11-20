Chicho Serna reveló cómo ayudó a que Álvaro Montero llegara a Boca

Por último, se refirió a sus compatriotas Sebastián Villa y Álvaro Montero. Sobre el delantero, destacó su conocimiento previo del club y de las exigencias que implica jugar en Boca. En cuanto al arquero, reveló que tuvo un papel en su llegada: "A Álvaro me lo crucé y me dijo 'mi sueño es jugar en Boca' y me emocioné. Le dije al presidente: 'amigo, si necesitan un arquero, Álvaro quiere jugar en Boca'. Después al mes o los dos meses, se dio la posibilidad de que llegara".

Serna, así, dejó en claro su ilusión por una nueva consagración internacional del club de la Ribera y respaldó al plantel antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.