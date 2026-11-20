La fuerte confianza de Chicho Serna en Boca antes de la final contra Atlético Mineiro
El exintegrante del Consejo de Fútbol analizó el presente del equipo, destacó el rendimiento del plantel y contó cómo fue su intervención para que Álvaro Montero llegara al Xeneize.
A horas de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, Mauricio "Chicho" Serna expresó su confianza en Boca y aseguró que el equipo está en condiciones de afrontar cualquier escenario. El exintegrante del Consejo de Fútbol (CdF) se acercó al hotel donde concentra el plantel en Barranquilla y dialogó con TyC Sports sobre la actualidad del club.
El colombiano, que dejó su cargo en agosto de 2025, reconoció que todavía vive con intensidad todo lo relacionado con el Xeneize. "Es difícil estar afuera del mundo Boca. De alguna manera, cuando uno es hincha y quiere al club como lo quiero, siempre se sigue sufriendo y disfrutando", manifestó.
Al analizar el rendimiento del equipo, Serna se mostró optimista y destacó el recorrido que tuvo durante la temporada. "Al equipo lo veo bien, viene haciendo una gran temporada", afirmó. También sostuvo que "estoy convencido de que jugando de esa manera va a ganar más de lo que va a perder" y remarcó: "Las finales son muy difíciles pero confío plenamente en Boca".
"Confío plenamente en Boca": el mensaje de Chicho Serna antes de la final
Otro de los aspectos que abordó fue el clima de Barranquilla, una de las cuestiones que genera preocupación por las altas temperaturas y la humedad. "Se siente. Ojalá no llueva antes porque aumenta la humedad. Pero Boca está preparado para todo, lo veo muy bien", aseguró.
Además, valoró la continuidad de una formación que los hinchas ya conocen de memoria: "Hace mucho tiempo no sabíamos la alineación de memoria". Para Serna, esa estabilidad representa una señal positiva y una muestra del trabajo realizado. También expresó su deseo de que los futbolistas puedan quedar en la historia de la institución.
Chicho Serna reveló cómo ayudó a que Álvaro Montero llegara a Boca
Por último, se refirió a sus compatriotas Sebastián Villa y Álvaro Montero. Sobre el delantero, destacó su conocimiento previo del club y de las exigencias que implica jugar en Boca. En cuanto al arquero, reveló que tuvo un papel en su llegada: "A Álvaro me lo crucé y me dijo 'mi sueño es jugar en Boca' y me emocioné. Le dije al presidente: 'amigo, si necesitan un arquero, Álvaro quiere jugar en Boca'. Después al mes o los dos meses, se dio la posibilidad de que llegara".
Serna, así, dejó en claro su ilusión por una nueva consagración internacional del club de la Ribera y respaldó al plantel antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.
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