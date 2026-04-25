Se lanza el álbum de figuritas del Mundial 2026: fecha y precios

El producto, como es habitual, llega de la mano de Panini, la histórica empresa encargada de editar el álbum en cada edición mundialista, y que vuelve a apostar fuerte por el mercado argentino. En esta oportunidad, los precios ya confirmados marcan el pulso del fenómeno: el álbum tapa blanda tendrá un valor de $15.000, mientras que cada sobre costará $2.000 e incluirá 7 figuritas.