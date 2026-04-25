Se lanza el álbum de figuritas del Mundial 2026: fecha y precios
Este lunes llega el clásico de cada Copa del Mundo con nuevos precios para figuritas y álbum.
La cuenta regresiva para el Mundial también se juega fuera de la cancha. Este lunes se lanza oficialmente el tradicional álbum de figuritas de la Copa del Mundo, un ritual que atraviesa generaciones y vuelve a instalarse como uno de los grandes protagonistas en la previa del torneo.
El producto, como es habitual, llega de la mano de Panini, la histórica empresa encargada de editar el álbum en cada edición mundialista, y que vuelve a apostar fuerte por el mercado argentino. En esta oportunidad, los precios ya confirmados marcan el pulso del fenómeno: el álbum tapa blanda tendrá un valor de $15.000, mientras que cada sobre costará $2.000 e incluirá 7 figuritas.
Como ocurre en cada lanzamiento, se espera una alta demanda en kioscos y puntos de venta durante los primeros días, con fanáticos que buscan completar la colección lo antes posible, intercambiar repetidas y seguir de cerca el armado de sus equipos.
Más allá del costo, el furor por el álbum suele superar cualquier contexto económico. Coleccionistas, chicos y adultos vuelven a engancharse con una tradición que combina fútbol, nostalgia y competencia informal por ver quién completa primero las páginas. Con el Mundial cada vez más cerca, el álbum vuelve a escena y promete, una vez más, convertirse en un fenómeno cultural que trasciende la pelota.
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