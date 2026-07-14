La final del Mundial 2026 tendrá un desfile de estrellas: quiénes participarán de la ceremonia de clausura
La FIFA confirmó a varias figuras internacionales para el espectáculo previo al partido decisivo en el MetLife Stadium.
La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también ofrecerá un espectáculo sin precedentes. La FIFA confirmó que la ceremonia de clausura, programada para el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, contará con la participación de reconocidas figuras de la música, el cine y el entretenimiento internacional.
Entre los nombres anunciados aparecen el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el streamer IShowSpeed, quienes formarán parte del evento que comenzará a las 13:30 (hora local), es decir, 14:30 en Argentina, noventa minutos antes del inicio de la final.
Uno de los momentos más esperados será la interpretación del himno de los Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson, una de las artistas más prestigiosas de la industria del entretenimiento. La cantante, que integra el exclusivo grupo de ganadores del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), ofrecerá una versión "especial" del himno nacional, según informó la FIFA. El organismo también adelantó que la ceremonia buscará destacar "la pasión, la emoción y el carácter global" que tuvo esta edición de la Copa del Mundo.
Un entretiempo que hará historia
La producción del espectáculo estará a cargo de la compañía italiana Balich Wonder Studio, responsable de grandes ceremonias internacionales. Aunque la FIFA todavía no reveló todos los detalles de la puesta en escena, sí confirmó que la final marcará un antes y un después con la incorporación, por primera vez en la historia del Mundial, de un show musical durante el descanso.
Para ese histórico entretiempo fueron convocados Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay, en una presentación inspirada en el tradicional espectáculo del Super Bowl. Debido a este despliegue artístico, el descanso del encuentro se extenderá más allá de los 15 minutos reglamentarios.
La apuesta de la FIFA llega después de las multitudinarias ceremonias de apertura que se realizaron durante el torneo en las tres sedes organizadoras. En México participaron artistas como Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin, Tyla, Maná y Los Ángeles Azules; en Estados Unidos se presentaron Katy Perry, LISA, Anitta, Future y DJ Sanjoy; mientras que en Canadá dijeron presente Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Rush, Nelly Furtado y The Halluci Nation, consolidando al Mundial 2026 como uno de los eventos deportivos con mayor despliegue artístico de todos los tiempos.
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