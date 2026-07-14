La final del Mundial 2026 tendrá un desfile de estrellas: quiénes participarán de la ceremonia de clausura

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Uno de los momentos más esperados será la interpretación del himno de los Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson, una de las artistas más prestigiosas de la industria del entretenimiento. La cantante, que integra el exclusivo grupo de ganadores del EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), ofrecerá una versión "especial" del himno nacional, según informó la FIFA. El organismo también adelantó que la ceremonia buscará destacar "la pasión, la emoción y el carácter global" que tuvo esta edición de la Copa del Mundo.