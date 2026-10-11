La contundente frase de Franco Colapinto tras abandonar en Singapur: "Tengo que..."
El piloto argentino dejó atrás la frustrante jornada en Marina Bay y ya apunta a la gira americana de la Fórmula 1 para dar vuelta la página.
Franco Colapinto cerró un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur. Luego de sufrir fallas mecánicas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la competencia en la vuelta 31, el piloto argentino rompió el silencio, procesó el trago amargo en el circuito callejero de Marina Bay y ya puso la mirada en sus próximos desafíos dentro de la Fórmula 1.
A pesar de la bronca por las fallas eléctricas y en la línea de transmisión que minaron el rendimiento de su monoplaza durante todo el fin de semana en Asia, el oriundo de Pilar mantuvo una postura enfocada en la recuperación. Con la cabeza puesta en las fechas venideras, el bonaerense dejó en claro que la gira por el continente americano será clave para cambiar la racha.
La contundente frase de Franco Colapinto tras abandonar el Gran Premio de Singapur
IMPORTANTE: Alpine reveló la causa del abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur
A través de sus declaraciones tras la carrera, Colapinto dejó un mensaje de optimismo para sus seguidores y anticipó su preparación para las competencias que se avecinan en la recta final del campeonato mundial. “Se viene la parte del año que más me gusta: Estados Unidos, México, Brasil. Tengo que tratar de hacer un reset y volver con fuerza. Va a ser duro pero se vienen oportunidades y espero revertir este momento”, expresó el joven de 23 años.
La expectativa alrededor del argentino pasa ahora por el trabajo de ingeniería que encarará la escudería francesa en su sede de Enstone para resolver de raíz las falencias de confiabilidad que afectaron a su auto. La seguidilla de fechas en suelo americano asoma como el escenario ideal para que el bonaerense reencamine su andar y vuelva a pelear en los puestos de vanguardia del pelotón central.
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