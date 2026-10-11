La contundente frase de Franco Colapinto tras abandonar en Singapur: "Tengo que..."

A través de sus declaraciones tras la carrera, Colapinto dejó un mensaje de optimismo para sus seguidores y anticipó su preparación para las competencias que se avecinan en la recta final del campeonato mundial. “Se viene la parte del año que más me gusta: Estados Unidos, México, Brasil. Tengo que tratar de hacer un reset y volver con fuerza. Va a ser duro pero se vienen oportunidades y espero revertir este momento”, expresó el joven de 23 años.