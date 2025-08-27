La firme decisión que tomó Carlos Tevez ante la crisis de Talleres: "En ningún momento se me pasó..."

“Sabemos que es un año difícil para el club, que esto viene de arrastre, pero yo firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla. Me encanta estar acá”. De cara a lo que viene, el DT no dejó dudas sobre su enfoque: “Son 10 finales y tenemos que jugarlas como tal. No podemos volver a mostrar lo que hicimos en Tucumán. El equipo tocó fondo, tenemos que reconstruir desde ya”.

Sobre el grupo, Tevez destacó que “hay un clima de bienestar entre los jugadores”, aunque reconoció que “les cuesta trasladarlo al partido por la presión”.

Ahora, el objetivo es encontrar el “11 ideal” que le devuelva solidez al equipo y empezar a sumar para salir del fondo de la tabla anual, donde hoy Talleres se encuentra en zona de desempate por la permanencia. “Con Talleres voy hasta las últimas consecuencias”, cerró el Apache, decidido a revertir el momento.