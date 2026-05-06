La Fórmula 1 analiza sumar nuevamente los GP de Bahréin y Arabia Saudita al calendario 2026
Tras las cancelaciones por conflictos en Medio Oriente, la categoría evalúa reprogramar ambas carreras y completar un campeonato de 24 fechas.
La Fórmula 1 podría volver a modificar su calendario para la temporada 2026. Luego de las suspensiones de los Grandes Premios de Gran Premio de Arabia Saudita y Gran Premio de Bahréin en abril debido a conflictos bélicos en Medio Oriente, los organizadores trabajan para reincorporar ambas fechas y así completar un campeonato de 24 carreras.
El parate inesperado que sufrió la categoría durante varias semanas alteró la planificación original. En principio, se daba por hecho que el calendario se reduciría, pero la intención de Liberty Media es recuperar esas competencias y mantener el número previsto de eventos para el año.
Uno de los principales motivos detrás de esta decisión es económico. Los organizadores de ambas carreras ya habían abonado importantes sumas en concepto de derechos de organización, con cifras que superan los 100 millones de dólares en conjunto. Esta situación impulsa a la categoría a buscar soluciones que permitan reinsertar las pruebas en el calendario.
Cuáles son las fechas en las que Bahréin y Arabia Saudita podrían volver a la Fórmula 1 este año
En cuanto a las fechas tentativas, el Gran Premio de Arabia Saudita podría disputarse hacia el cierre de la temporada, en diciembre. Esta reprogramación implicaría mover la última carrera originalmente prevista, el Gran Premio de Abu Dhabi, lo que extendería el calendario hasta mediados de ese mes.
Por otro lado, Bahréin aparece como una opción para el mes de octubre. La idea sería ubicar esa competencia entre el Gran Premio de Azerbaiyán y el de Singapur, reacomodando el cronograma sin generar superposiciones logísticas significativas.
Si bien todavía no hay confirmaciones oficiales, las negociaciones avanzan y todo indica que existe una fuerte voluntad de ambas partes para concretar el regreso de estas carreras. La mejora relativa en el contexto geopolítico de la región también juega a favor de esta posibilidad.
De concretarse, la temporada 2026 de la Fórmula 1 mantendría su ambicioso calendario, con un total de 24 fechas distribuidas en distintos puntos del mundo. La decisión final dependerá de múltiples factores, pero el escenario actual abre la puerta a una resolución favorable en las próximas semanas.
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