La Fórmula 1 analiza sumar nuevamente los GP de Bahréin y Arabia Saudita al calendario 2026

Por otro lado, Bahréin aparece como una opción para el mes de octubre. La idea sería ubicar esa competencia entre el Gran Premio de Azerbaiyán y el de Singapur, reacomodando el cronograma sin generar superposiciones logísticas significativas.

gp arabia saudita formula 1.jpg

Si bien todavía no hay confirmaciones oficiales, las negociaciones avanzan y todo indica que existe una fuerte voluntad de ambas partes para concretar el regreso de estas carreras. La mejora relativa en el contexto geopolítico de la región también juega a favor de esta posibilidad.

De concretarse, la temporada 2026 de la Fórmula 1 mantendría su ambicioso calendario, con un total de 24 fechas distribuidas en distintos puntos del mundo. La decisión final dependerá de múltiples factores, pero el escenario actual abre la puerta a una resolución favorable en las próximas semanas.