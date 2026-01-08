La Fórmula 1 cambió la clasificación para 2026 y hay novedades para Franco Colapinto
La llegada de Cadillac como undécima escudería obligó a la Fórmula 1 a modificar el formato de clasificación y también la qualy de las carreras Sprint.
La Fórmula 1 definió ajustes en el formato de clasificación de cara a la temporada 2026 como consecuencia de la llegada de Cadillac, la undécima escudería de la categoría. Con dos autos más en pista, la grilla pasará a tener 22 monoplazas y obligó a modificar el sistema de eliminación en la qualy.
Pese a los cambios, la estructura general de tres rondas se mantendrá. La Q1 seguirá teniendo una duración de 18 minutos, luego habrá un receso de siete minutos; la Q2 se disputará durante 15 minutos con el mismo intervalo y la Q3 conservará los 12 minutos para definir la pole position.
Más eliminados en cada corte de la qualy
La principal novedad estará en la cantidad de pilotos que quedarán fuera en cada instancia. A partir de 2026, seis autos serán eliminados al finalizar la Q1 y otros seis tras la Q2, en lugar de los cinco que quedaban afuera en el formato anterior. De este modo, luego de la Q1 quedarán eliminados los pilotos ubicados del 17° al 22°. En la Q2, otros seis competidores —del 16° al 11°— quedarán fuera de competencia, mientras que los diez mejores tiempos avanzarán a la Q3 para pelear por la pole y definir las primeras posiciones de la parrilla.
Esta modificación impactará directamente en Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine y compañero de Pierre Gasly, quien deberá adaptarse a una qualy más exigente, con menos margen de error en las primeras rondas.
Cambios también en la clasificación Sprint
El nuevo esquema también tendrá efecto en la clasificación para las carreras Sprint. En ese formato, la estructura se mantiene similar, pero con sesiones más cortas y con neumáticos obligatorios según la instancia. En la Sprint Qualifying, los pilotos deberán utilizar neumáticos medios en la SQ1 y la SQ2, mientras que en la SQ3 estarán obligados a salir a pista con compuestos blandos, un detalle que suma una variable estratégica adicional.
Así, la Fórmula 1 se prepara para una temporada 2026 con cambios reglamentarios que buscan ordenar la competencia ante la ampliación de la grilla y que obligarán a pilotos como Colapinto a adaptarse rápidamente a un nuevo escenario en la “Máxima”.
