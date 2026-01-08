La Fórmula 1 cambió la clasificación para 2026 y hay novedades para Franco Colapinto

Más eliminados en cada corte de la qualy

La principal novedad estará en la cantidad de pilotos que quedarán fuera en cada instancia. A partir de 2026, seis autos serán eliminados al finalizar la Q1 y otros seis tras la Q2, en lugar de los cinco que quedaban afuera en el formato anterior. De este modo, luego de la Q1 quedarán eliminados los pilotos ubicados del 17° al 22°. En la Q2, otros seis competidores —del 16° al 11°— quedarán fuera de competencia, mientras que los diez mejores tiempos avanzarán a la Q3 para pelear por la pole y definir las primeras posiciones de la parrilla.