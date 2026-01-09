Pedido cumplido para Guardiola: Manchester City oficializó la llegada de Semenyo

semenyo

La historia personal de Semenyo también explica parte de su crecimiento. Nacido en Londres, hijo de padre ghanés y madre francesa, eligió representar a Ghana a nivel internacional, selección con la que ya disputó más de 30 partidos. Su camino no fue sencillo: de joven fue descartado en pruebas realizadas en clubes como Arsenal, Tottenham y Crystal Palace. Finalmente encontró su lugar en la academia del Bristol City, donde comenzó a forjar una carrera marcada por la perseverancia.

Con este fichaje, Manchester City refuerza su plantel de cara a la segunda mitad de la temporada y suma una alternativa de jerarquía para el ataque. La llegada de Semenyo no solo responde a una necesidad deportiva, sino que también confirma la intención del club de seguir renovándose con futbolistas en plenitud, capaces de sostener la competitividad en todos los frentes.

