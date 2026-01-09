Pedido cumplido para Guardiola: Manchester City oficializó la llegada de Semenyo
El extremo ghanés dejó Bournemouth tras una temporada consagratoria y firmó un vínculo largo con el campeón inglés.
Manchester City dio un golpe fuerte en el mercado invernal al presentar oficialmente a Antoine Semenyo, uno de los nombres que Pep Guardiola había señalado como prioridad para reforzar el frente de ataque. El club inglés desembolsó 74 millones de euros para quedarse con el extremo ghanés, que venía de ser una de las grandes figuras del Bournemouth en la actual temporada de la Premier League.
A los 26 años, el futbolista firmó contrato por cinco años y medio y se convirtió en el primer refuerzo del City en esta ventana de transferencias. La apuesta del campeón inglés no solo se explica por la cifra invertida, sino también por el momento deportivo que atraviesa Semenyo.
En el torneo local, el atacante sumó diez goles en apenas 20 partidos, además de varias actuaciones determinantes que lo posicionaron como una de las revelaciones del campeonato. Su rendimiento constante, su potencia física y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno fueron claves para despertar el interés del cuerpo técnico liderado por Guardiola.
Semenyo se destaca por su versatilidad ofensiva. Si bien suele arrancar desde la banda derecha, puede desempeñarse por ambos costados e incluso ocupar posiciones más centradas en el ataque. Ambidiestro, veloz y con una notable fortaleza física, encaja en el perfil de futbolista que el City busca para sostener la intensidad y la presión alta que caracterizan a su juego. En la presente campaña, además de sus diez tantos, aportó tres asistencias y fue una pieza central en el esquema del Bournemouth.
Tras la presentación oficial, el propio jugador expresó su entusiasmo por el salto en su carrera. Reconoció que todavía está asimilando la magnitud del paso que dio y remarcó el esfuerzo realizado para llegar a este nivel. También dejó en claro su ambición deportiva, al manifestar su deseo de competir en todas las competiciones posibles y pelear por títulos desde el primer momento, en un plantel plagado de figuras internacionales.
La historia personal de Semenyo también explica parte de su crecimiento. Nacido en Londres, hijo de padre ghanés y madre francesa, eligió representar a Ghana a nivel internacional, selección con la que ya disputó más de 30 partidos. Su camino no fue sencillo: de joven fue descartado en pruebas realizadas en clubes como Arsenal, Tottenham y Crystal Palace. Finalmente encontró su lugar en la academia del Bristol City, donde comenzó a forjar una carrera marcada por la perseverancia.
Con este fichaje, Manchester City refuerza su plantel de cara a la segunda mitad de la temporada y suma una alternativa de jerarquía para el ataque. La llegada de Semenyo no solo responde a una necesidad deportiva, sino que también confirma la intención del club de seguir renovándose con futbolistas en plenitud, capaces de sostener la competitividad en todos los frentes.
