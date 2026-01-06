Las revelaciones de Franco Colapinto: la sorpresa de Max Verstappen con los argentinos

image

A eso se sumó la presión externa. “Tenés toda la expectativa de todo el mundo alrededor. Hay mucha gente esperando que ganemos”, explicó. Representar a un país tan pasional fue un plus emocional que, en un contexto adverso, también se convirtió en una carga extra.

Con la mirada puesta en 2026, Colapinto tiene claro su próximo desafío: completar su primera temporada entera en la Fórmula 1 con un auto competitivo. Tras experiencias como reemplazante en Williams y Alpine, ahora espera que la escudería francesa dé un salto de calidad que le permita pelear más arriba y transformar todo lo aprendido en resultados concretos.