La Fórmula 1 reconoció un error humano en la clasificación de la Sprint de Singapur: qué pasó
La propia Federación admitió que la falla afectó el rendimiento de algunos autos, aunque aclaró que no tuvo consecuencias en las siguientes fases.
La clasificación sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 quedó envuelta en una polémica luego de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) reconociera un error humano durante la primera parte de la sesión. La falla se produjo después de una bandera roja y estuvo relacionada con la activación del modo adelantamiento, un sistema que permite a los pilotos disponer de potencia eléctrica adicional en determinadas condiciones.
El inconveniente se originó en Dirección de Carrera, donde olvidaron habilitar nuevamente esta función una vez que se reanudó la actividad en pista. Como consecuencia, algunos competidores afrontaron parte de sus vueltas sin contar con esa herramienta, que puede resultar importante para mejorar el rendimiento de los monoplazas.
La FIA admitió una falla inesperada en la SQ1 de Singapur
La situación se volvió todavía más llamativa cuando los responsables advirtieron lo ocurrido y activaron el sistema durante apenas 27 segundos. Después de ese breve período, volvieron a deshabilitarlo, lo que generó diferencias entre los pilotos según el momento en el que se encontraban de sus respectivos intentos.
La FIA reconoció que el error tuvo consecuencias sobre el rendimiento de algunos autos durante la SQ1. De esta manera, una falla operativa terminó interfiriendo en una instancia de clasificación en la que cada segundo y cada oportunidad para mejorar los tiempos pueden resultar determinantes.
¿Qué es el modo adelantamiento y por qué fue importante?
El modo adelantamiento permite a los pilotos acceder a potencia eléctrica adicional bajo las condiciones previstas por el reglamento. En una categoría en la que las diferencias de rendimiento pueden ser mínimas, disponer o no de esa herramienta durante una vuelta rápida puede influir en el tiempo final registrado.
Por eso, la falta de activación del sistema después de la bandera roja generó un problema que fue más allá de una simple omisión administrativa. Los pilotos que completaron sus vueltas mientras la función permanecía deshabilitada no estuvieron en las mismas condiciones que aquellos que pudieron utilizarla durante el breve intervalo en el que fue habilitada.
El inconveniente se agravó por la escasa duración de esa ventana: apenas 27 segundos. En una clasificación, los competidores salen a pista en distintos momentos y organizan sus intentos según el tráfico, la preparación de los neumáticos y el tiempo disponible. Por lo tanto, una modificación de este tipo no afecta necesariamente a todos de la misma manera.
La SQ2 y la SQ3 no fueron afectadas por el error
Pese a la irregularidad detectada durante la primera fase, la FIA aclaró que el problema no tuvo repercusiones en la SQ2 ni en la SQ3. De acuerdo con esa explicación, la falla quedó circunscripta a la primera parte de la clasificación sprint. Sin embargo, el episodio volvió a poner bajo la lupa los procedimientos de Dirección de Carrera y los sistemas utilizados para garantizar que los competidores puedan desarrollar sus vueltas en condiciones reglamentarias.
Además, el error del modo adelantamiento fue independiente de los inconvenientes registrados con el sistema de cronometraje durante la misma SQ1. Es decir, se trató de dos problemas diferentes que coincidieron en una sesión particularmente complicada. La admisión de la FIA confirmó que una equivocación humana alteró las condiciones de rendimiento durante una parte de la clasificación sprint de Singapur.
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