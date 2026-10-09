La Fórmula 1 reconoció un error humano en la clasificación de la Sprint de Singapur: qué pasó

Por eso, la falta de activación del sistema después de la bandera roja generó un problema que fue más allá de una simple omisión administrativa. Los pilotos que completaron sus vueltas mientras la función permanecía deshabilitada no estuvieron en las mismas condiciones que aquellos que pudieron utilizarla durante el breve intervalo en el que fue habilitada.

El inconveniente se agravó por la escasa duración de esa ventana: apenas 27 segundos. En una clasificación, los competidores salen a pista en distintos momentos y organizan sus intentos según el tráfico, la preparación de los neumáticos y el tiempo disponible. Por lo tanto, una modificación de este tipo no afecta necesariamente a todos de la misma manera.

La SQ2 y la SQ3 no fueron afectadas por el error

Pese a la irregularidad detectada durante la primera fase, la FIA aclaró que el problema no tuvo repercusiones en la SQ2 ni en la SQ3. De acuerdo con esa explicación, la falla quedó circunscripta a la primera parte de la clasificación sprint. Sin embargo, el episodio volvió a poner bajo la lupa los procedimientos de Dirección de Carrera y los sistemas utilizados para garantizar que los competidores puedan desarrollar sus vueltas en condiciones reglamentarias.

Además, el error del modo adelantamiento fue independiente de los inconvenientes registrados con el sistema de cronometraje durante la misma SQ1. Es decir, se trató de dos problemas diferentes que coincidieron en una sesión particularmente complicada. La admisión de la FIA confirmó que una equivocación humana alteró las condiciones de rendimiento durante una parte de la clasificación sprint de Singapur.