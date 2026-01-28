La frase de Juan Román Riquelme que ilusiona a Boca: "Este año vamos a..."

La frase de Juan Román Riquelme que ilusiona a todo Boca: "Este año vamos a ganar todo"

JUAN ROMÁN RIQUELME:"Este año VAMOS A GANAR TODO". — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) January 28, 2026

La relación entre Riquelme y Dassie es conocida en el Mundo Boca. El joven, que convive con una discapacidad llamada leucomalacia periventricular, suele estar presente en conferencias y ya protagonizó otros intercambios cargados de afecto con el ídolo. En esta ocasión, Román bromeó sobre cómo les quedaban las camisetas a los refuerzos, accedió a sacarse una foto y luego tuvo un gesto que emocionó a los presentes: le regaló una camiseta de Boca con el número 10, se la firmó y le pidió que no se la sacara, despertando aplausos y sonrisas.