La frase de Juan Román Riquelme que ilusiona a Boca: "Este año vamos a..."
El presidente del Xeneize lanzó una frase cargada de optimismo durante la presentación de refuerzos y encendió la ilusión en Boca.
Juan Román Riquelme volvió a quedar en el centro de la escena en Boca tras la presentación de los refuerzos. En un emotivo cruce con un periodista partidario, el presidente xeneize lanzó una frase contundente que rápidamente se viralizó y alimentó la ilusión de los hinchas en medio del nuevo proyecto futbolístico.
El episodio, que tuvo gran repercusión en las últimas horas, se dio lejos del micrófono y del atril formal. Mientras los nuevos jugadores se probaban la indumentaria, el presidente se cruzó con Alexis Dassie, periodista partidario e hincha del club, con quien mantiene un vínculo cercano desde hace años.
La frase de Juan Román Riquelme que ilusiona a todo Boca: "Este año vamos a ganar todo"
La relación entre Riquelme y Dassie es conocida en el Mundo Boca. El joven, que convive con una discapacidad llamada leucomalacia periventricular, suele estar presente en conferencias y ya protagonizó otros intercambios cargados de afecto con el ídolo. En esta ocasión, Román bromeó sobre cómo les quedaban las camisetas a los refuerzos, accedió a sacarse una foto y luego tuvo un gesto que emocionó a los presentes: le regaló una camiseta de Boca con el número 10, se la firmó y le pidió que no se la sacara, despertando aplausos y sonrisas.
Pero el momento también dejó una frase fuerte. En un contexto de máxima expectativa, con la Copa Libertadores como gran objetivo del año, Riquelme lanzó un mensaje cargado de confianza: “Este año vamos a ganar todo”, expresó, convencido.
En el inicio de un nuevo ciclo futbolístico, Riquelme volvió a marcar el clima que busca construir en Boca y la ambición con la que el club encara lo que viene habiendo reforzado la base del equipo con la llegada de Santiago Ascasibar cómo una de las grandes sorpresas del mercado de pases.
