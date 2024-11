La frustración de Franco Colapinto por el desempeño del Williams: "Se sintió feo de manejar"

En ese sentido, la principal consigna del equipo británico fue mantener los autos sanos para la carrera, por lo que se impuso la cautela a la hora de recorrer la pista y realizar tiempos, tanto para Franco como para su compañero Alex Albon.

Si bien en la salida de la qualy tuvo un gran arranque y se ubicó en el décimo lugar, no pudo mantener esa posición y descendió al fondo de la grilla, quedando en el penúltimo lugar, lo que decepcionó al joven piloto que busca un lugar entre quienes continuarán corriendo en la máxima categoría el año que viene.

Franco Colapinto tras la qualy: “Hicimos un par de cambios que no funcionaron mucho”

“Cambiamos un par de cosas y el auto iba mal… En el primer run mucho adelante y en el segundo atrás. Como las ruedas no estaban acomodadas, no hicieron warm up. Debería haberlo hecho porque tuve que dejar pasar muchos autos en mi último run”, declaró Franco Colapinto tras la ronda de clasificación.

En la zona de prensa, dijo que “la verdad que no tenía grip atrás; no tenía grip al principio de la vuelta, en la mitad de vuelta empecé a perder grip atrás. Hicimos un par de cambios que no funcionaron mucho”.

“No tuve una gran performance con este auto. Cambió todo un poco y no fue ideal. Ya está, es parte del fin de semana. Lamentablemente no fue una buena qualy, hay que remontar mañana”, declaró Colapinto.

Sobre los problemas que tuvo en pista, dijo que fue “raro… No me había pasado antes. El primer run fue mucho entrada de curva con mucho freno, que era horrible para manejar porque te empieza a saltar la goma de adelante y perdés grip”.

“Se sintió feo de manejar. En el segundo run de Q1 fue mejor eso adelante, pero empecé a patinar atrás en las entradas. La goma derecha estaba fría. No podía doblar bien el volante. La verdad es que se sintió un poco raro de manejar. Es parte de seguir entendiendo el auto y de no haber probado esta suspensión con poca nafta ayer”, afirmó Colapinto.

Con relación al viento que sopló sobre el autódromo, señaló que “influye bastante, no había corrido nunca con tanto viento. Es la primera carrera con tanto viento y a nosotros nos afecta mucho. Cuando es de atrás y cruzado es cuando más te afecta”.

Finalmente, aseguró que “el auto no se sintió bien, ni ayer ni hoy. Estuvo un poco mejor en la carrera. En la qualy no me sentí cómodo. Pasaron un par de cosas impredecibles que no habían pasado antes y me hizo perder tiempo. Hay que trabajar con el equipo porque es una lástima largar tan atrás mañana”.