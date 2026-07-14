Anya Taylor Joy reveló por quién hinchará en el partido de la Selección contra Inglaterra

Anya Taylor-Joy

Argentina - Inglaterra por las semis del Mundial 2026

La Selección se enfrentará a Inglaterra este miércoles a partir de las 16 (hora local) en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath.

Por el momento se presume que los 11 elegidos por Lionel Scaloni para este encuentro crucial se ve así: Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernánez, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La última vez que Argentina e Inglaterra se midieron en un Mundial fue durante la fase de grupos en en Corea - Japón 2002, y ese partido terminó en derrota para la Selección.

De más está decir que el sentimiento de Anya Taylor Joy sobre una posible derrota este miércoles ante Inglaterra no tendrá réplica alguna en el público argentino, pero por si acaso la actriz mantiene activo su gen de la diplomacia.