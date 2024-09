La fuerte respuesta del alcalde de Madrid a Vinícius Jr. tras sus polémicas declaraciones

Sin embargo, enfatizó que es "profundamente injusto con España y, particularmente, con Madrid, decir que somos una sociedad racista y que, además, ponga en peligro la celebración del Mundial 2030". Asimismo, fue más allá al solicitar a Vinicius una rectificación y un pedido de disculpas por sus declaraciones.

"Le pido que rectifique. Tiene que rectificar, pedir disculpas. Saber que cuando haya un episodio racista nos va a tener a todos a su lado, pero no nos va a tener a todos a su lado cuando diga que somos racistas. Porque eso no es cierto", subrayó Martínez-Almeida. Además, dejó claro que, aunque la sociedad española está dispuesta a unirse en la lucha contra el racismo, no puede aceptar ser etiquetada como racista en su conjunto.

Finalmente, el alcalde de Madrid expresó que Vinicius había "metido la pata" con sus comentarios, reiterando que la mayoría de la sociedad española está del lado del jugador en la lucha contra el racismo, pero no cuando se les acusa colectivamente.

Vinícius Jr. pidió sacarle a España la sede del Mundial 2030

"Espero que España evolucione y entienda lo grave que es insultar a una persona por su color de piel. Si antes de 2030 las cosas no cambian, habría que reconsiderar la sede del Mundial", declaró con firmeza en una reciente entrevista con CNN, en un mensaje que busca llamar la atención de las autoridades y de la comunidad internacional.

El integrante de la Verdeamarela también expresó su descontento con la falta de sanciones para aquellos que perpetúan actos de racismo, lo que según él, es una de las principales razones por las que el problema persiste: "Lo que más me frustra es la falta de castigo. Es inaceptable que estas personas sigan impunes después de lo que hacen", añadió.

