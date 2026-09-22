Cuándo salen a la venta las entradas para Boca vs. Racing por Copa Argentina

La comercialización virtual se llevará a cabo a través de la plataforma oficial Deportick, portal en el cual los simpatizantes deberán registrarse de manera previa y loguearse para poder efectuar la transacción. Además, en los días previos al encuentro dominical, es muy probable que también se habilite una ventana de venta presencial en las propias boleterías del estadio de Rosario Central.