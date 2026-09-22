Cuándo salen a la venta las entradas para Boca vs. Racing por Copa Argentina
Tras la confirmación del partido por Copa Argentina, conocé cuándo y cómo comprar las entradas para el esperado cruce entre Boca y Racing en Rosario.
Luego del fallo favorable del Tribunal de Disciplina de la AFA, quedó confirmado que Boca y Racing se enfrentarán este domingo en los cuartos de final de la Copa Argentina. El esperado clásico se disputará a las 17 horas y tendrá como sede principal el estadio Gigante de Arroyito.
Cómo comprar las entradas para el choque de Boca y Racing en Rosario
Según los últimos reportes, el anuncio oficial sobre el expendio de tickets se realizará entre la noche de este martes y la mañana del miércoles. A partir de esa confirmación, las localidades se lanzarán rápidamente a la venta para que los fanáticos de ambas parcialidades puedan asegurar su lugar en las tribunas.
La comercialización virtual se llevará a cabo a través de la plataforma oficial Deportick, portal en el cual los simpatizantes deberán registrarse de manera previa y loguearse para poder efectuar la transacción. Además, en los días previos al encuentro dominical, es muy probable que también se habilite una ventana de venta presencial en las propias boleterías del estadio de Rosario Central.
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Cabe aclarar que, en caso de adquirir los tickets de manera online, los hinchas deberán acercarse obligatoriamente para realizar el canje por las entradas físicas. Para ello, las autoridades de la organización evalúan habilitar distintos puntos de retiro estratégico, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Santa Fe, facilitando así la logística de todos los asistentes.
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