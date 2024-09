La Generación Dorada de básquet se vuelve a juntar: cómo y dónde adquirir las entradas

La selección comandada entonces por Rubén Magnano lograría hace dos décadas el hito más importante de la historia del básquetbol argentino, convirtiéndose en el equipo estrella en el corazón de todo un país.

Luego de un camino recorrido de esfuerzo y tenacidad, y un nivel deportivo sin igual, durante más de 15 años una generación de basquetbolistas argentinos ganaron los más importantes torneos, medallas y premios dejándolos para siempre en la historia.

Varias formaciones y equipos, siempre el sueño por delante que consiguió su momento cumbre y perfecto en el 2004 con la medalla de oro representando a la Argentina en los JJOO.

Siendo parte del Grupo "A" la Selección Argentina en su primer partido se enfrentó a Serbia y Montenegro ganando por un punto con la inmortal “palomita” de Manu Ginobilli que sigue siendo una de las joyas más bellas del deporte. Y dejando para la posteridad también uno de los momentos más emocionantes con la corrida “olímpica” de Rubén Magnano en la cancha al momento de finalizar el partido, como anticipando lo que vendría.

La etapa preliminar no fue fácil ya que Argentina perdió ante España e Italia, pero sus victorias ante la República Popular de China y Nueva Zelanda le llevaron a los cuartos de final como la tercera mejor selección de su grupo. En cuartos la selección se enfrentó a Grecia en un complicado cruce que finalizó 69 a 64 y luego jugó un partido legendario contra el Dream Team, en donde los argentinos lograron la victoria por 89-81 en una hazaña que hasta el día de hoy perdura, siendo la única selección en el mundo que derrotó 2 veces a una selección de Estados Unidos compuesta por jugadores de la NBA. Pero faltaba la final, que haría realidad un sueño de un país entero, el combinado venció a Italia por un contundente 84-69 y se quedó con la medalla de oro.

Participan los ex basquetbolistas Juan Ignacio Sánchez, Emanuel Ginóbili, Alejandro Montecchia, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Gabriel Fernández, Hugo Sconochini, Luis Scola, Leonardo Gutiérrez, Andrés Nocioni, Carlos Delfino, Rubén Wolkowyski, más los integrantes del cuerpo técnico Rubén Magnano (entrenador), Fernando Duró, Enrique Tolcachier (asistentes), Alejandro Cassettai (jefe de equipo), Mario Mouche (preparador físico), Horacio Pila (médico), Miguel Borgatello (kinesiólogo) y Roberto Vartanian (utilero).

El precio de las entradas para el partido de la Generación Dorada en el Parque Roca es el siguiente:

