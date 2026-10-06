La genialidad de Lionel Messi para el gol de Nicolás Otamendi en la noche soñada en el Monumental

El partido de despedida ante Benín en el Estadio Monumental regaló una de esas postales que quedarán grabadas en la retina de todos los hinchas argentinos. A los 3 minutos del segundo tiempo, en una jugada cargada de mística y jerarquía, la Selección Argentina rompió el cero y desató la locura en las tribunas de Núñez de la mano de sus dos máximos estandartes.