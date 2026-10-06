La genialidad de Lionel Messi para el gol de Nicolás Otamendi en la noche soñada en el Monumental
El capitán frotó la lámpara con una asistencia impecable desde la izquierda y el zaguero estampó el 1-0 ante Benín a los 3 minutos del segundo tiempo. La emotiva coincidencia entre los dos referentes.
El partido de despedida ante Benín en el Estadio Monumental regaló una de esas postales que quedarán grabadas en la retina de todos los hinchas argentinos. A los 3 minutos del segundo tiempo, en una jugada cargada de mística y jerarquía, la Selección Argentina rompió el cero y desató la locura en las tribunas de Núñez de la mano de sus dos máximos estandartes.
La acción nació desde el costado izquierdo del ataque, donde Lionel Messi volvió a hacer de las suyas. El astro rosarino frotó la lámpara, levantó la cabeza y sacó un centro quirúrgico con su pierna zurda directamente hacia el corazón del área chica. Allí apareció Nicolás Otamendi, quien le ganó la posición a toda la defensa africana y conectó el balón de forma letal para romper la paridad y festejar el 1-0 parcial.
La genialidad de Lionel Messi para el gol de Nicolás Otamendi en la noche soñada en el Monumental
El grito sagrado no fue un gol más en el historial de la Albiceleste. La anotación cobró un valor simbólico enorme al ser construida de principio a fin por dos de las figuras más representativas de la era dorada del seleccionado nacional, justamente en la jornada en la que ambos disputan su último compromiso internacional con la camiseta albiceleste.
Con la ventaja en el marcador y la emoción a flor de piel en cada rincón de la cancha de River, el equipo dirigido por Lionel Scaloni le puso el broche de oro a una noche histórica, confirmando una vez más la vigencia y la conexión futbolística inolvidable entre el capitán y el mariscal de la zaga central.
El defensor central abrió la cuenta ante Benín tras un centro preciso de la Pulga a los 3 minutos del complemento, sellando un tanto inolvidable producido por las dos figuras que se despiden del seleccionado nacional. Minutos después, fue reemplazado para llevarse la ovación de la noche: en su lugar ingresó Facundo Medina.
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