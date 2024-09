La gran maniobra de Franco Colapinto para pasar a Gasly en la Fórmula 1

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto realizó una gran maniobra para superar al francés Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia.

El argentino, que largó en la decimoctava posición, tuvo paciencia y esperó el momento adecuado para pasar al francés y quedar en el decimoquinto lugar durante la vuelta 30.

Una vez que finalizó su actuación, el joven de 21 años habló con la prensa y expresó lo que sintió en este día tan especial.

"Estoy contento, fue una buena carrera. Me duele todo el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado. Tengo un dolor tremendo. Lo recordaré por siempre. Fue una experiencia muy linda, lo disfruté mucho. El equipo me ayudó a progresar rápidamente. Nunca había probado el neumático duro. No había hecho más de ocho vueltas seguidas. Ahora, de golpe, hice 53", declaró.

Y agregó: "Largué un poco más atrás, sino hubiésemos llegado hasta los puntos. De las ocho carreras que quedan, conozco solo Abu Dhabi (la última fecha). Voy aprendiendo los circuitos y conociendo el auto. Es un paso para adelante. Tuve un buen ritmo. Estoy contento con la performance".