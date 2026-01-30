Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El "Rojo" llega con un sabor amargo tras su paso por Rosario, donde no logró cerrar el marcador y permitió que Newell’s rescatara un empate agónico mediante el juego aéreo. En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros no ocultó su inquietud por la repetición de errores defensivos: “No estamos ligando; nos empataron dos encuentros de la misma forma”, lamentó el DT.