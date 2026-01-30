Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Rojo" llega tras dos empates y recibe nada menos que al "Fortín", que viene de dos victorias y se ilusiona.
Independiente y Vélez, ambos invictos pero con necesidades diferentes, chocan este sábado en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, en uno de los encuentros más interesantes del inicio de la jornada.
El duelo se juega desde las 19.45 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América, con arbitraje de Hernán Mastrángelo. Se podrá ver por TNT Sports.
El "Rojo" llega con un sabor amargo tras su paso por Rosario, donde no logró cerrar el marcador y permitió que Newell’s rescatara un empate agónico mediante el juego aéreo. En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros no ocultó su inquietud por la repetición de errores defensivos: “No estamos ligando; nos empataron dos encuentros de la misma forma”, lamentó el DT.
Mientras el plantel asimila el golpe, la dirigencia concretó la firma de Santiago Arias para reforzar la última línea, al tiempo que se oficializó la salida de Franco Paredes, quien partió a préstamo hacia Argentinos Juniors.
Vélez Sarsfield, en contrapartida, arriba en alza tras encadenar dos victorias consecutivas, la última de ellas un 2-1 frente a Talleres. El gran protagonista de la jornada fue Joaquín García, quien tras superar una inactividad de un año por una fractura de tobillo, fue el encargado de sellar el triunfo.
"Hacer el gol de la victoria es la recompensa al esfuerzo que hice para volver", expresó emocionado el lateral. En tanto, Maher Carrizo sumó minutos en medio de las especulaciones sobre su futuro, admitiendo que atravesó días difíciles y dejando abierta la posibilidad de una transferencia antes del cierre del mercado.
Formaciones de Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Vélez Álvaro Montero; Jano Gordón, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Datos de Independiente vs. Vélez
- Hora: 19.45
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Libertadores de América
