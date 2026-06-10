La historia desconocida de las ciudades de México que serán sedes del Mundial 2026

México volverá a ser sede de una Copa del Mundo por tercera vez en la historia de la competición. Su experiencia como anfCitrión se remonta a 1970, un torneo que marcó un antes y un después en la competencia por su alcance global y por introducir cambios relevantes en el reglamento. Más tarde, en 1986, el país volvió a recibir el evento más importante del fútbol, edición recordada por la consagración de Argentina y por el gran desempeño de Diego Maradona.