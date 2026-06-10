La historia desconocida de las ciudades de México que serán sedes del Mundial 2026
El país norteamericano volverá a albergar una Copa del Mundo luego de 40 años, siendo la última en 1986. Descubrí todos los detalles en la nota.
México volverá a ser sede de una Copa del Mundo por tercera vez en la historia de la competición. Su experiencia como anfCitrión se remonta a 1970, un torneo que marcó un antes y un después en la competencia por su alcance global y por introducir cambios relevantes en el reglamento. Más tarde, en 1986, el país volvió a recibir el evento más importante del fútbol, edición recordada por la consagración de Argentina y por el gran desempeño de Diego Maradona.
Para el Mundial 2026, México tendrá nuevamente un rol central con tres sedes confirmadas. La más emblemática será el Estadio Azteca, en Ciudad de México, que albergará el partido inaugural de este jueves entre el seleccionado local y Sudáfrica. Otra de las sedes será Monterrey, con el Estadio BBVA y Guadalajara a través del Estadio Akron.
Estas son las ciudades de México que serán sedes del Mundial 2026
El Estadio Azteca será la sede mexicana con mayor protagonismo en la Copa del Mundo. Inaugurado en 1966, es uno de los estadios más icónicos del fútbol mundial y fue escenario de las finales de 1970 y 1986. Además de albergar el partido inaugural, también recibirá dos encuentros de fase de grupos, un duelo de dieciseisavos y otro de octavos, sumando cinco partidos en total. Tras su modernización, tendrá capacidad para alrededor de 83 mil espectadores.
En Monterrey, el Estadio BBVA, inaugurado en 2015, será escenario de cuatro partidos. Tres de ellos corresponden a la fase de grupos y uno a los dieciseisavos de final, con el cruce entre el primero del Grupo F y el segundo del Grupo C. Es uno de los estadios más modernos de América Latina, con capacidad para más de 53 mil personas y vista hacia el Cerro de la Silla.
Por su parte, el Estadio Akron de Guadalajara, inaugurado en 2010, también albergará cuatro encuentros de fase de grupos. Entre ellos se destacan partidos como México vs Corea del Sur, Colombia vs RD Congo y Uruguay vs España. Con capacidad para cerca de 50 mil espectadores, es uno de los recintos más avanzados del país.
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