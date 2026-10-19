Boca vs. Vasco da Gama: así preparan el Maracaná para la revancha de la Copa Sudamericana
A pocos días de la semifinal, el estadio brasileño recibe un tratamiento especial con lámparas de luz artificial para acelerar la recuperación del campo de juego.
El Maracaná entra en la cuenta regresiva para recibir la revancha entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Luego del partido entre Santos y Fluminense, disputado este domingo, comenzaron los trabajos especiales para mejorar las condiciones del terreno de juego de cara al encuentro decisivo.
Las tareas incluyen el uso de lámparas de luz artificial, una tecnología que permite estimular el crecimiento del césped y favorecer su recuperación en sectores que necesitan mayor atención. Estos dispositivos ayudan a compensar la falta de exposición directa al sol y permiten mantener el campo en mejores condiciones cuando la seguidilla de partidos reduce el tiempo disponible para realizar tareas de mantenimiento.
La polémica por la sede de la revancha entre Boca y Vasco
El estado del césped vuelve a poner el foco sobre la disputa que se generó alrededor de la sede del encuentro. El consorcio que administra el Maracaná, integrado por Flamengo y Fluminense, se había resistido inicialmente a ceder el estadio debido a la acumulación de compromisos y al riesgo de deterioro del campo.
La situación derivó en una disputa judicial que puso en duda la localía de Vasco da Gama. Finalmente, la Justicia de Río de Janeiro intervino para garantizar la utilización del estadio, mientras que el Superior Tribunal de Justicia rechazó el planteo de Flamengo y Fluminense para impedir que el partido se disputara allí.
Otra de las dificultades era la posibilidad de utilizar São Januário, el estadio habitual de Vasco. Sin embargo, ese escenario no cumple con el requisito de capacidad mínima de 30.000 espectadores establecido por la Conmebol para una semifinal de la Copa Sudamericana. De esta manera, el Maracaná quedó confirmado como escenario de una serie que también tuvo capítulos fuera de la cancha.
Boca busca remontar la serie ante Vasco da Gama
Con la sede definida, los trabajos sobre el terreno apuntan a que el campo llegue en las mejores condiciones posibles para la revancha. Vasco da Gama afrontará el encuentro con la ventaja obtenida en La Bombonera, donde ganó 1-0 en el partido de ida.
El club de la Ribera, por su parte, necesitará revertir el resultado para avanzar a la final del certamen continental. En ese contexto, además de la estrategia de ambos equipos y la presión de una semifinal, el estado del césped del Maracaná será un factor a seguir durante la definición.
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