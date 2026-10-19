Boca vs. Vasco da Gama: así preparan el Maracaná para la revancha de la Copa Sudamericana

Boca busca remontar la serie ante Vasco da Gama

Con la sede definida, los trabajos sobre el terreno apuntan a que el campo llegue en las mejores condiciones posibles para la revancha. Vasco da Gama afrontará el encuentro con la ventaja obtenida en La Bombonera, donde ganó 1-0 en el partido de ida.

El club de la Ribera, por su parte, necesitará revertir el resultado para avanzar a la final del certamen continental. En ese contexto, además de la estrategia de ambos equipos y la presión de una semifinal, el estado del césped del Maracaná será un factor a seguir durante la definición.