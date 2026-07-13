La histórica racha que persigue Argentina y puede alcanzar ante Inglaterra en el Mundial 2026

Lionel Messi ancanzó un récord de asistencias en Mundiales.

Lionel Messi también persigue otra marca histórica

Además del récord colectivo, Lionel Messi continúa escribiendo su propia historia. El capitán argentino suma ocho goles en el Mundial 2026 y alcanzó los 21 tantos en Copas del Mundo, cifra que lo mantiene en la pelea con Kylian Mbappé por el liderazgo histórico de goleadores del torneo.

El delantero francés acumula 20 conquistas, mientras que ambos ya superaron la marca de Miroslav Klose, quien había dejado el récord en 16 goles desde Brasil 2014.