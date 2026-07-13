La histórica racha que persigue Argentina y puede alcanzar ante Inglaterra en el Mundial 2026
La Scaloneta igualó una marca mítica y quedó a un paso de otro récord. Este miércoles buscará extender su invicto y seguir haciendo historia.
La Selección Argentina atraviesa una destacada racha en los Mundiales y, tras clasificar a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, quedó muy cerca de alcanzar un nuevo récord histórico. El equipo de Lionel Scaloni buscará extender su invicto cuando enfrente a Inglaterra en Atlanta.
En el Mundial 2026, el equipo superó la fase de grupos tras vencer a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Luego eliminó a Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1) para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Con esos resultados, la Albiceleste no solo consiguió el pase a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sino que también alcanzó una marca histórica en la Copa del Mundo.
La racha comenzó luego de la derrota 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022. Desde entonces, Argentina acumula 11 partidos consecutivos sin perder en Mundiales, igualando el registro que había conseguido Italia. La serie incluye el triunfo 2-0 sobre México, el 2-0 frente a Polonia, la victoria 2-1 ante Australia, el empate 2-2 con Países Bajos (clasificación por penales), el 3-0 sobre Croacia, el empate 3-3 frente a Francia (con posterior triunfo por penales), además de las seis victorias logradas en el Mundial 2026.
Con esta marca, Argentina quedó a solo un partido del récord absoluto de Brasil, que consiguió la mayor cantidad de encuentros consecutivos sin perder en Copas del Mundo entre Suecia 1958 e Inglaterra 1966.
De todos modos, si se contabilizan únicamente los resultados dentro de los 90 minutos o el tiempo suplementario, Países Bajos también mantiene un extenso invicto de 16 partidos mundialistas, iniciado en Brasil 2014 y vigente hasta su empate frente a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, los neerlandeses no participaron del Mundial de Rusia 2018 tras quedar eliminados en las Eliminatorias europeas.
Lionel Messi también persigue otra marca histórica
Además del récord colectivo, Lionel Messi continúa escribiendo su propia historia. El capitán argentino suma ocho goles en el Mundial 2026 y alcanzó los 21 tantos en Copas del Mundo, cifra que lo mantiene en la pelea con Kylian Mbappé por el liderazgo histórico de goleadores del torneo.
El delantero francés acumula 20 conquistas, mientras que ambos ya superaron la marca de Miroslav Klose, quien había dejado el récord en 16 goles desde Brasil 2014.
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