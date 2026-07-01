La impactante coincidencia de una estrella de Países Bajos y su hijo 26 años después

Antes de llegar a la tanda de penales frente a Italia, el equipo naranja ya había desperdiciado dos penales durante el tiempo reglamentario en un encuentro que terminó igualado sin goles. En la definición desde los doce pasos, los neerlandeses fallaron tres de sus cinco remates. Uno de esos errores fue el de Patrick, quien también eligió el palo derecho del arquero Francesco Toldo y terminó estrellando la pelota contra el poste. Italia avanzó a la final de aquel certamen, donde posteriormente cayó frente a Francia.

La historia pareció repetirse en Monterrey. Después del empate 1-1 durante los 120 minutos de juego, la clasificación volvió a resolverse mediante una tanda de penales. Justin Kluivert optó por el mismo sector del arco que había elegido su padre décadas atrás y obtuvo idéntico resultado. El fallo terminó siendo determinante para una selección neerlandesa que volvió a despedirse en una definición desde los doce pasos.

La serie también estuvo cargada de emociones para Marruecos. El conjunto africano desperdició dos ejecuciones, ya que El Aynaoui estrelló su remate en el travesaño y Achraf Hakimi también golpeó un palo. Sin embargo, Países Bajos no logró aprovechar esas oportunidades. Además del penal fallado por Justin Kluivert, Quinten Timber desvió ampliamente su disparo y Bono se quedó con el remate de Crysencio Summerville para sellar el triunfo marroquí por 3-2.

o bounou teve uma convulsão na hora do chute do kluivert mano que porra foi essa KKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/nSOsy2f71L — out of context brazil (@oocbrazill) June 30, 2026

Con esta clasificación, Marruecos dio un nuevo paso en su histórica participación mundialista y dejó nuevamente a Países Bajos con el sabor amargo de una eliminación por penales. Para la selección europea fue la cuarta derrota en una definición desde los doce pasos en la historia de los Mundiales, aunque esta vez quedó marcada por una coincidencia extraordinaria: dos generaciones de una misma familia, un mismo desenlace, el mismo día del calendario y un disparo al mismo palo que terminó escribiendo una de las historias más increíbles que dejó la Copa del Mundo 2026.