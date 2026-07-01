La impactante coincidencia de una estrella de Países Bajos y su hijo 26 años después
El delantero neerlandés falló su remate en la definición frente a Marruecos por el Mundial 2026 y protagonizó una escena prácticamente idéntica a la que vivió su papá en la Eurocopa 2000.
El fútbol suele ofrecer historias difíciles de explicar, pero pocas tan llamativas como la que protagonizaron Patrick y Justin Kluivert. Durante la definición por penales entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, el hijo del histórico delantero neerlandés ejecutó su disparo y terminó reviviendo una imagen que parecía sacada del archivo.
La similitud con el penal fallado por su padre en la Eurocopa 2000 fue tan grande que rápidamente se convirtió en una de las curiosidades más comentadas del torneo. Justin Kluivert asumió la responsabilidad de ejecutar el segundo penal de la serie para la selección neerlandesa. Su remate buscó el palo derecho del arco defendido por Bono, pero la pelota impactó de lleno contra el poste y salió desviada.
La acción recordó inmediatamente a lo ocurrido 26 años antes, cuando Patrick Kluivert vivió una situación prácticamente calcada durante la semifinal de la Eurocopa disputada entre Países Bajos e Italia. La coincidencia fue mucho más allá del lugar hacia donde fue dirigido el disparo. Ambos penales fallados ocurrieron un 29 de junio, exactamente el mismo día del calendario, aunque separados por más de un cuarto de siglo.
Además, las dos ejecuciones se produjeron en definiciones decisivas y terminaron con la eliminación de la selección neerlandesa, un detalle que volvió todavía más impactante la comparación entre padre e hijo. El antecedente de Patrick quedó marcado como uno de los momentos más dolorosos para Países Bajos en aquella Eurocopa organizada junto con Bélgica.
Antes de llegar a la tanda de penales frente a Italia, el equipo naranja ya había desperdiciado dos penales durante el tiempo reglamentario en un encuentro que terminó igualado sin goles. En la definición desde los doce pasos, los neerlandeses fallaron tres de sus cinco remates. Uno de esos errores fue el de Patrick, quien también eligió el palo derecho del arquero Francesco Toldo y terminó estrellando la pelota contra el poste. Italia avanzó a la final de aquel certamen, donde posteriormente cayó frente a Francia.
La historia pareció repetirse en Monterrey. Después del empate 1-1 durante los 120 minutos de juego, la clasificación volvió a resolverse mediante una tanda de penales. Justin Kluivert optó por el mismo sector del arco que había elegido su padre décadas atrás y obtuvo idéntico resultado. El fallo terminó siendo determinante para una selección neerlandesa que volvió a despedirse en una definición desde los doce pasos.
La serie también estuvo cargada de emociones para Marruecos. El conjunto africano desperdició dos ejecuciones, ya que El Aynaoui estrelló su remate en el travesaño y Achraf Hakimi también golpeó un palo. Sin embargo, Países Bajos no logró aprovechar esas oportunidades. Además del penal fallado por Justin Kluivert, Quinten Timber desvió ampliamente su disparo y Bono se quedó con el remate de Crysencio Summerville para sellar el triunfo marroquí por 3-2.
Con esta clasificación, Marruecos dio un nuevo paso en su histórica participación mundialista y dejó nuevamente a Países Bajos con el sabor amargo de una eliminación por penales. Para la selección europea fue la cuarta derrota en una definición desde los doce pasos en la historia de los Mundiales, aunque esta vez quedó marcada por una coincidencia extraordinaria: dos generaciones de una misma familia, un mismo desenlace, el mismo día del calendario y un disparo al mismo palo que terminó escribiendo una de las historias más increíbles que dejó la Copa del Mundo 2026.
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