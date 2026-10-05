La imperdible anécdota de Lucas Zelarayán sobre el día que conoció a Lionel Messi
El cordobés reveló los detalles inéditos de su visita a la casa del capitán argentino, la extensa charla futbolera que mantuvieron y la curiosa "bendición" tras su paso por Belgrano.
Conocer a Lionel Messi es el sueño de cualquier futbolista, pero para Lucas Zelarayán esa experiencia superó cualquier expectativa posible. El mediocampista recordó en una entrevista en stream con Davoo Xeneize y Gastón Edul el día que decidió viajar desde Córdoba hacia Rosario con la simple ilusión de tomarse una foto en la puerta de la casa del 10. Lo que nunca imaginó fue el gesto y la calidez con la que el capitán argentino lo iba a recibir.
El encuentro se dio en enero de este año gracias al nexo de un kinesiólogo que ambos comparten. Dicho profesional le había anticipado al Chino que la Pulga seguía sus partidos con la camiseta de Belgrano, un dato que al cordobés le costaba asimilar. Aprovechando las vacaciones, no lo dudó: se subió al auto, manejó hasta la provincia de Santa Fe y se presentó en el domicilio del astro rosarino pensando en un saludo al pasar.
Lucas Zelarayán contó cómo fue el día que conoció a Lionel Messi
Sin embargo, la reacción de Messi rompió cualquier libreto. En lugar de limitarse a una foto veloz en la entrada, la figura del Inter Miami le abrió las puertas de su hogar de par en par. "Pasá, pasá, sentate", le dijo Leo al volante para romper el hielo. Lo que iba a ser una postal rápida se transformó en una extensa cumbre futbolera de casi dos horas, donde el referente mundial le confirmó en persona que estaba al tanto de su rendimiento en el Pirata y que miraba sus encuentros con frecuencia.
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La historia sumó un capítulo casi místico meses después. El propio kinesiólogo le transmitió al jugador cordobés que el capitán de la Selección Argentina consideraba que aquella imagen le había aportado buena racha a su carrera. Es que, exactamente medio año después de esa cumbre en Rosario, Zelarayán se consagró campeón frente a River y recibió felicitaciones directas del propio Leo. Un momento inolvidable que el mediocampista atesora como una auténtica bendición futbolera.
El viaje de Zelarayán a Rosario terminó en una cumbre de casi dos horas donde hablaron de fútbol como si se conocieran de toda la vida. Tras confirmar que la Pulga miraba sus partidos en Belgrano y consagrarse ante River meses más tarde, el propio 10 catalogó la foto de aquel día como un amuleto de suerte.
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