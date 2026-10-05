La imperdible anécdota de Lucas Zelarayán sobre el día que conoció a Lionel Messi

Lucas Zelarayán contó cómo fue el día que conoció a Lionel Messi

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Sin embargo, la reacción de Messi rompió cualquier libreto. En lugar de limitarse a una foto veloz en la entrada, la figura del Inter Miami le abrió las puertas de su hogar de par en par. "Pasá, pasá, sentate", le dijo Leo al volante para romper el hielo. Lo que iba a ser una postal rápida se transformó en una extensa cumbre futbolera de casi dos horas, donde el referente mundial le confirmó en persona que estaba al tanto de su rendimiento en el Pirata y que miraba sus encuentros con frecuencia.