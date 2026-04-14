La importante condición que puso la Selección de Irán a FIFA para jugar el Mundial 2026
La Selección de Irán pidió garantías de seguridad a la FIFA para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos y dejó su participación sujeta a esa condición.
La participación de Irán en el Mundial 2026 todavía no está completamente definida. A pesar de los anuncios iniciales de la FIFA, la federación del país asiático planteó nuevas condiciones para disputar el torneo en territorio estadounidense.
El principal reclamo está vinculado a la seguridad. Desde ese país exigieron que se garantice la protección total de toda la delegación, tanto dentro como fuera de los estadios, durante toda su estadía en Estados Unidos.
Seguridad y Mundial 2026: la exigencia de Irán a la FIFA
La postura de la federación iraní se da en un contexto de creciente tensión internacional, lo que incrementa la preocupación por posibles incidentes durante la competencia. En ese sentido, dejaron en claro que la decisión final no dependerá únicamente de cuestiones deportivas. De hecho, remarcaron que será el gobierno iraní quien tenga la última palabra sobre la participación en el Mundial, lo que agrega un factor político clave en la definición.
En paralelo, el seleccionado ya tuvo que descartar la posibilidad de disputar sus partidos en México, una alternativa que había surgido en medio de las negociaciones. Finalmente, los encuentros se jugarán en Estados Unidos, tal como estaba estipulado desde el inicio.
En lo estrictamente deportivo, Irán integrará el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. El debut de este seleccionado en la Copa del Mundo será el 15 de junio en Los Ángeles, donde también jugará su segundo partido el 21, mientras que cerrará la fase de grupos el 26 en Seattle.
Por ahora, la definición quedó en manos de la FIFA, que deberá ofrecer las garantías solicitadas. Sin esas condiciones, la presencia de Irán en el Mundial 2026 sigue siendo una incógnita a muy poco tiempo para el inicio de una competencia que genera muchas expectativas en el mundo entero.
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