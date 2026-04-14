La importante condición que puso la Selección de Irán a FIFA para jugar el Mundial 2026

Seguridad y Mundial 2026: la exigencia de Irán a la FIFA

La postura de la federación iraní se da en un contexto de creciente tensión internacional, lo que incrementa la preocupación por posibles incidentes durante la competencia. En ese sentido, dejaron en claro que la decisión final no dependerá únicamente de cuestiones deportivas. De hecho, remarcaron que será el gobierno iraní quien tenga la última palabra sobre la participación en el Mundial, lo que agrega un factor político clave en la definición.