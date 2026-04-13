Causa AMIA: la Justicia Federal pidió la detención de un líder iraní, mano derecha de Alí Jamenei

rafecas Juez federal Daniel Rafecas (Foto: Agencia Noticias Argentinas/Hugo Villalobos)

Lo que sucede es que aún no se pronunció la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, por lo que Rafecas rechazó el pedido del fiscal para evitar un paso en falso.

Mientras tanto, Rafecas amplió las imputaciones contra los acusados más allá del delito de homicidio calificado por odio racial o religioso, y del atentado al bien común en concurso ideal con lesiones leves, graves y gravísimas.

Entre los acusados están Alí Asghar Hejazi, Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman, además de Ahmad Vahidi, hoy en día comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.