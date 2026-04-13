Causa AMIA: la Justicia Federal pidió la detención de un líder iraní, mano derecha de Alí Jamenei
El pedido fue formulado a través de Interpol para capturar a Alí Asghar Hejazi, considerado colaborador en el atentado perpetrado contra la AMIA en 1994.
En medio de una pulseada entre Estados Unidos e Irán que tiene al mundo en vilo, el juez federal Daniel Rafecas sigue adelante con la investigación por el atentado a la AMIA, perpetrado en 1994 por terroristas que respondían al régimen liderado por Alí Jamenei.
Alí Jamenei gobernó Irán desde 1989 hasta febrero de 2026, cuando los Estados Unidos atacó Teherán y lo asesinó junto a su esposa. Décadas antes, él y su mano derecha, Alí Asghar Hejazi, fueron artífices del atentado a la mutual judía sobre la calle Pasteur, en el Once.
Así lo entienden el juez Rafecas, subrogante del Juzgado Federal N° 6, y el fiscal de la causa, Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA.
Por ese motivo se emitió este lunes una alerta roja de Interpol para la detención de Alí Asghar Hejazi, que habría liderado el Comité Vijeh, encargado de hacer la inteligencia previa al atentado del 18 de julio de 1994 en Buenos Aires.
Basso estaba preparado para procesar a un grupo de 10 sospechosos -oriundos de Irán y el Líbano- por sus distintos roles en la planificación y ejecución del atentado que le costó la vida a 85 personas y dejó a 151 heridos con lesiones de toda clase.
Lo que sucede es que aún no se pronunció la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, por lo que Rafecas rechazó el pedido del fiscal para evitar un paso en falso.
Mientras tanto, Rafecas amplió las imputaciones contra los acusados más allá del delito de homicidio calificado por odio racial o religioso, y del atentado al bien común en concurso ideal con lesiones leves, graves y gravísimas.
Entre los acusados están Alí Asghar Hejazi, Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman, además de Ahmad Vahidi, hoy en día comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.
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