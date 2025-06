La increíble salvada de Franco Colapinto en el Muro de los Campeones durante la FP3 del GP de Canadá

corrección colapinto fp3

Franco Colapinto, en la previa a la clasificación de la F1 en Canadá: "El auto no es confiable"

El Gran Premio de Canadá ya está en marcha y finalizó su primera jornada en el Circuito Gilles-Villeneuve. Franco Colapinto estableció su mejor tiempo en 1:13.898 para colocarse en el 18° lugar de la segunda práctica libre, a más de un segundo de su compañero de equipo Pierre Gasly y por delante de Lance Stroll y Charles Leclerc, quienes no pudieron fijar tiempos por diferentes accidentes.

Después de las dos prácticas libres, el corredor argentino habló con los medios de comunicación presentes y analizó su actuación. “No entiendo bien por qué soy tan competitivo en el long run (tanda larga) con nafta, más rápido que Pierre (Gasly), y después con poca nafta y goma nueva estoy tan lejos. Hay cosas que no tienen mucho sentido, tengo que tratar de entender un poco el por qué hoy a la noche. Hay que mejorar para mañana", comenzó diciendo.

“El auto está muy desconectado en curvas lentas, no puedo doblar y ya de atrás se va. Un poco complicado el día de hoy, creo que entendiendo un poco el auto. El long run cuando combinas un poco menos, no metes tanto freno en las curvas, tanto grip lateral, el auto iba mejor. Hay que entender el por qué y mejorar para mañana. Si estamos metidos en el long run, no hay por qué no estarlo en Qualy”, aseguró.

Por otro lado, en declaraciones brindadas por Alpine, dejó más definiciones: “Cuando intento llegar al límite, el coche no se mantiene ahí ni me da confianza. Pero para eso está el viernes, para aprender qué cambios hay que hacer para mejorar la sensación con el coche”.

Además, se mostró positivo de cara a la Qualy de este sábado: “Creo que hay suficiente potencial para hacer un buen trabajo mañana y ponerlo todo en práctica. En España dimos un giro al fin de semana de un día para otro con los cambios que hicimos, así que sin duda hay margen de mejora”.