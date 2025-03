La inesperada crítica al Dibu Martínez: "No está ni en el top 10 del mundo"

Cuando le preguntaron específicamente por el arquero de la Selección Argentina, el guardameta fue tajante: "No creo que Martínez esté en el top 10 de los mejores arqueros del mundo actualmente. Para los penales sí, seguro. Pero está en el top 20".

dibu martinez balon de oro

Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron un gran revuelo entre los seguidores argentinos, quien viene de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América y ha sido reconocido con el Trofeo Lev Yashin y el premio The Best en más de una ocasión.

La impresionante carrera de Edwin Van der Sar

El neerlandés, reconocido por haber sido la víctima del recordado cabezazo de Ariel Ortega en el Mundial de Francia 1998, fue consultado en una entrevista con el sitio Goal sobre su ranking de los mejores guardametas de la actualidad: sin dudarlo, puso a Alisson Becker por encima del Dibu Martínez y destacó a Thibaut Courtois y Manuel Neuer como los dos más destacados en su puesto.

dibu martinez.jpg

Van der Sar, quien jugó 135 partidos con la selección de Países Bajos y tuvo una destacada trayectoria en clubes como Ajax, Juventus, Fulham y United, se posicionó como una voz autorizada en el tema.

Ganador de dos Champions League y múltiples títulos en Inglaterra y Países Bajos, nunca logró coronarse con su selección, a diferencia de Martínez, quien fue clave en la Copa del Mundo ganada por Argentina.

Mientras algunos lo critican por su estilo polémico, otros lo defienden por su liderazgo y sus apariciones determinantes en los momentos clave. Al final, es lo único que importa...