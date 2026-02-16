Dónde comprar y cuánto cuesta la camiseta retro de Lionel Messi que usó Bad Bunny

La particularidad del modelo que usó Bad Bunny, en la combinación de colores "Clear Blue / White / Black", es que lleva estampado el número 19 tanto en el frente como en la espalda. Este es un guiño nostálgico para los fanáticos del fútbol, ya que se trata del mismo dorsal que utilizó Lionel Messi durante el Mundial de Alemania 2006.

image

Cuánto cuesta en dólares y en pesos argentinos

Si bien el modelo resulta difícil de conseguir en el mercado argentino oficial, la camiseta "Bringback Remixed Argentina" se encuentra a la venta en distintas tiendas web de la región.

A continuación, el detalle de los precios oficiales en los países vecinos y su valor convertido aproximado (calculado a la cotización actual del dólar blue, en torno a los $1.440):