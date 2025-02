La insólita advertencia de Marcelo Bielsa a una figura de Uruguay que involucra a Riquelme

“Para jugar en la intensidad que requiere la selección, todavía no me siento al 100%. Prefiero que esté otro compañero antes que perjudicar al equipo”, se sinceró en una entrevista con La Mañana del Fútbol.

giorgian de arrascaeta 1.jpg

Además, el talentoso volante admitió que su desempeño con la selección nunca fue el mismo que en el Brasileirao: “Siempre intento mejorar, pero nunca pude sentirme de la misma forma que en Brasil”, reconoció.

En ese contexto, reveló una llamativa advertencia que Bielsa le hizo para ilustrar las exigencias de su estilo de juego. “Es un equipo intenso, que presiona mucho y trata de disminuir al rival. Un día Marcelo me dijo: 'Mirá que Riquelme no jugaba conmigo'. Entonces le respondí: 'Si no jugaba Riquelme, estoy en el horno'”, recordó con una sonrisa.

La referencia a Juan Román Riquelme no pasó desapercibida, ya que el ahora presidente de Boca fue dirigido fugazmente por Bielsa en la Selección Argentina, pero nunca logró afianzarse en su esquema.

image.png

Cabe destacar que en la humillante vuelta a casa en fase de grupos en el Mundial 2002 de Corea y Japón, faltó el enganche bicampeón de América que jugaba en Boca, en una decisión que generó polémica en aquel momento.

La anécdota deja en claro que el DT argentino mantiene su firmeza a la hora de imponer su idea futbolística, sin importar el nombre de los jugadores, algo que quizás no le ha traído buenos resultados a lo largo de su extensa trayectoria, pero que parece no querer modificar.