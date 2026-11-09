Independiente apartó a un jugador antes de los playoffs del Clausura: cuál es el motivo
El exdelantero de Gimnasia quedó separado del plantel del Rojo en la previa del cruce ante Argentinos Juniors. ¿Cuáles son los motivos del conflicto?
Matías Abaldo atraviesa un momento de incertidumbre en Independiente. El futbolista uruguayo habría sido apartado del grupo por decisión del entrenador Jadson Viera, a pocos días del partido ante Argentinos Juniors por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.
Sin embargo, desde el club salieron a desmentir una de las versiones que circularon sobre el episodio. En las últimas horas trascendió que el extremo no habría llegado en buenas condiciones a una práctica, situación que habría generado un conflicto con algunos compañeros y derivado en su separación del plantel.
No obstante, desde Independiente rechazaron las versiones que indicaban que el jugador se había presentado alcoholizado a entrenar. A través de un mensaje privado, según reveló el periodista Mariano Carcasia, desde la institución aclararon: "El futbolista no ha llegado a ningún entrenamiento en condiciones que no sean aptas para un deportista profesional".
De esta manera, el club buscó desmentir esa información y ponerle un freno a las especulaciones sobre el estado en el que Abaldo se presentó a las prácticas.
El presente de Matías Abaldo en Independiente
El uruguayo, de 22 años, llegó al Rojo después de su paso por Gimnasia, donde su salida estuvo rodeada de polémica y atravesada por problemas vinculados con su salud mental. La institución de Avellaneda realizó una inversión cercana a los tres millones de dólares por su incorporación.
En el actual Clausura, disputó 14 encuentros, ocho desde el arranque, y todavía no convirtió goles. Sus dos asistencias llegaron en victorias como visitante: ante Lanús, por la quinta fecha, y frente a Unión de Santa Fe, en la décima jornada.
Ahora, su continuidad en el equipo y la posibilidad de participar del partido ante el Bicho de La Paternal quedaron bajo incertidumbre, mientras el club busca aclarar lo sucedido y evitar que se instalen versiones que desmiente.
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