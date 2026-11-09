Independiente apartó a un jugador antes de los playoffs del Clausura: cuál es el motivo

En el actual Clausura, disputó 14 encuentros, ocho desde el arranque, y todavía no convirtió goles. Sus dos asistencias llegaron en victorias como visitante: ante Lanús, por la quinta fecha, y frente a Unión de Santa Fe, en la décima jornada.

Ahora, su continuidad en el equipo y la posibilidad de participar del partido ante el Bicho de La Paternal quedaron bajo incertidumbre, mientras el club busca aclarar lo sucedido y evitar que se instalen versiones que desmiente.