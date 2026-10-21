El ex River que fue tendencia tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana
Kevin Castaño, cuyo pase pertenece al Millonario, se volvió viral en redes sociales. El mediocampista perfila para jugar la gran final en Barranquilla con Atlético Mineiro frente al Xeneize.
La clasificación de Boca a la gran final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná retumbó con fuerza en Núñez. Mientras el pueblo xeneize festejó el pasaje al partido decisivo del certamen continental, en las redes sociales los hinchas de River convirtieron en tendencia a un futbolista cuyo pase todavía pertenece a la institución de la Banda: el colombiano Kevin Castaño.
El volante central, actualmente a préstamo en el Atlético Mineiro conducido por Eduardo Domínguez, se transformó en el centro de los comentarios y memes en X (ex Twitter). El conjunto de Belo Horizonte tiene un pie y medio en la final que se disputará en Barranquilla tras haber goleado 3-0 a Montevideo City Torque en la semifinal de ida.
Ante este panorama, los fanáticos millonarios volcaron mensajes pidiéndole que se convierta en "héroe" frente al clásico rival en Colombia, mezclados con resignación por la millonaria inversión realizada en su momento por su ficha.
Kevin Castaño fue tendencia tras la clasificación de Boca a la final
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Tras una salida opaca del Monumental donde no logró afianzarse, Castaño encontró continuidad en el "Galo", sumando 13 compromisos disputados, una asistencia y la titularidad afianzada en el plano continental. Su salida de Núñez se dio a través de una cesión por un año con una opción de compra a favor del club brasileño fijada en 5.000.000 de dólares por el 50% del pase.
El recuerdo de su arribo al Millonario continúa generando controversia. En marzo de 2025, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo acordó pagarle al Zenit de Rusia la cifra de 12.860.000 euros netos (alrededor de 16.000.000 de dólares brutos) en cuatro cuotas a saldar hasta diciembre de 2028.
Tras un paso discreto de 45 partidos y 3.160 minutos jugados en River, las vueltas del fútbol posicionan al mediocampista cafetero como una inesperada carta de ilusión para los hinchas de la Banda de cara a la definición internacional.
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