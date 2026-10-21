El ex River que fue tendencia tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana

El recuerdo de su arribo al Millonario continúa generando controversia. En marzo de 2025, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo acordó pagarle al Zenit de Rusia la cifra de 12.860.000 euros netos (alrededor de 16.000.000 de dólares brutos) en cuatro cuotas a saldar hasta diciembre de 2028.

Tras un paso discreto de 45 partidos y 3.160 minutos jugados en River, las vueltas del fútbol posicionan al mediocampista cafetero como una inesperada carta de ilusión para los hinchas de la Banda de cara a la definición internacional.