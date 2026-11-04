La joya de River que Arsène Wenger eligió como uno de los seis juveniles con mayor proyección

"Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta mucho llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también. Me identifico mucho con su juego, su llegada al área, estar siempre presente en el juego, es muy completo", había contado.

Los seis futbolistas de 2008 elegidos por Arsène Wenger

La selección confeccionada por el exentrenador francés está integrada por Espíndola y otros cinco juveniles europeos:

Santiago Espíndola: mediocampista central de River Plate. Todavía no debutó en Primera.

Samuele Inácio: delantero italiano del Borussia Dortmund, surgido de Atalanta. Acumula 12 partidos y tres goles en Primera.

Andrea Luongo: volante italiano del Torino, con dos encuentros disputados en la Copa Italia.

Johannes Moser: extremo izquierdo austríaco del Salzburgo, todavía sin estreno en Primera.

Ifeanyi Ndukwe: defensor central austríaco de 1,98 metros, perteneciente al Liverpool y cedido al Levante. Ya disputó siete partidos en La Liga.

Vasilije Markovic: mediocampista austríaco del Austria Viena, con 30 presentaciones en la máxima categoría de su país.

Espíndola volverá a estar convocado en River

Mientras recibe reconocimiento internacional, el volante continúa dando pasos importantes en su crecimiento dentro del Millonario. Leonardo Ponzio volverá a incluirlo entre los convocados para el compromiso de este jueves frente a Aldosivi, por el Torneo Clausura.

Al igual que ocurrió en el Superclásico ante Boca, el juvenil ocupará un lugar en el banco de suplentes. Por ahora, su estreno en Primera sigue pendiente, pero la elección de Wenger representa una señal de la expectativa que genera su futuro.