La joya de River que Arsène Wenger eligió como uno de los seis juveniles con mayor proyección
El histórico entrenador francés incluyó al mediocampista del Millonario en una selección de talentos nacidos en 2008 que considera capaces de llegar a la élite.
Santiago Espíndola empieza a llamar la atención más allá de las fronteras argentinas. El mediocampista juvenil de River fue elegido por Arsène Wenger como uno de los seis futbolistas nacidos en 2008 con mayor proyección a nivel mundial, un reconocimiento importante para una de las promesas que tiene el club de Núñez.
El francés, histórico entrenador del Arsenal y actual responsable del desarrollo global del fútbol en la FIFA, elaboró una selección de jóvenes talentos que considera que tienen condiciones para alcanzar el máximo nivel en los próximos años. Entre los elegidos apareció el nombre del volante millonario, que todavía espera su oportunidad para debutar oficialmente en Primera División.
¿Quién es Santiago Espíndola, el juvenil de River que sorprendió a Wenger?
Espíndola llegó a River cuando tenía 13 años y desde entonces atravesó distintas etapas de formación dentro de las divisiones inferiores. Si bien inicialmente se desempeñó como enganche y también tuvo participación como lateral derecho, terminó consolidándose como mediocampista central.
Su principal característica es la versatilidad. Se trata de un futbolista con despliegue, buena técnica y capacidad para participar tanto en la recuperación como en las acciones ofensivas. Entre sus virtudes aparecen la velocidad, la lectura de juego y la precisión con la pelota. Además, se destaca por su intensidad para presionar y recuperar en campo rival.
El juvenil tiene contrato hasta diciembre de 2030 y una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, una cifra que refleja la importancia que le otorga la institución. En cuanto a sus referentes futbolísticos, el propio Espíndola había mencionado en 2025 a dos mediocampistas identificados con el club.
"Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta mucho llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también. Me identifico mucho con su juego, su llegada al área, estar siempre presente en el juego, es muy completo", había contado.
Los seis futbolistas de 2008 elegidos por Arsène Wenger
La selección confeccionada por el exentrenador francés está integrada por Espíndola y otros cinco juveniles europeos:
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Santiago Espíndola: mediocampista central de River Plate. Todavía no debutó en Primera.
Samuele Inácio: delantero italiano del Borussia Dortmund, surgido de Atalanta. Acumula 12 partidos y tres goles en Primera.
Andrea Luongo: volante italiano del Torino, con dos encuentros disputados en la Copa Italia.
Johannes Moser: extremo izquierdo austríaco del Salzburgo, todavía sin estreno en Primera.
Ifeanyi Ndukwe: defensor central austríaco de 1,98 metros, perteneciente al Liverpool y cedido al Levante. Ya disputó siete partidos en La Liga.
Vasilije Markovic: mediocampista austríaco del Austria Viena, con 30 presentaciones en la máxima categoría de su país.
Espíndola volverá a estar convocado en River
Mientras recibe reconocimiento internacional, el volante continúa dando pasos importantes en su crecimiento dentro del Millonario. Leonardo Ponzio volverá a incluirlo entre los convocados para el compromiso de este jueves frente a Aldosivi, por el Torneo Clausura.
Al igual que ocurrió en el Superclásico ante Boca, el juvenil ocupará un lugar en el banco de suplentes. Por ahora, su estreno en Primera sigue pendiente, pero la elección de Wenger representa una señal de la expectativa que genera su futuro.
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