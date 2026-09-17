Casemiro sorprendió al hablar de Lionel Messi y el Balón de Oro: "Con él todo es posible"

“Por supuesto, cuando juega al lado de uno de sus compañeros, siempre desea que un compañero gane, y por supuesto que quiere que gane, pero eso depende de la gente y de sus votos”, explicó.

La relación entre ambos se fortaleció rápidamente desde la llegada del experimentado mediocampista al equipo de Florida. Casemiro conoce de cerca la exigencia del fútbol de elite después de una extensa trayectoria en Europa y en la Selección de Brasil, pero igualmente puso en un lugar especial la posibilidad de jugar junto a Messi. “Creo que nosotros, los que estamos aquí con él, disfrutamos mucho de tenerlo”, aseguró.

Casemiro pidió que se valore el legado de Messi

El volante brasileño también hizo referencia al impacto que Messi mantiene en el fútbol internacional. Para Casemiro, la edad no debería ser un impedimento para valorar el rendimiento del argentino, especialmente después de lo realizado en el último Mundial.

“Le deseo toda la suerte del mundo, y espero que la gente también vea lo que hizo en la última Copa del Mundo, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante también para destacar”, sostuvo.

La definición del Balón de Oro se realizará el próximo mes y el ídolo de la Selección Argentina aparece nuevamente entre los nombres destacados de la votación. La posibilidad de sumar otro galardón individual a los 39 años genera especial atención por tratarse de una etapa avanzada de su carrera.