Casemiro sorprendió al hablar de Lionel Messi y el Balón de Oro: "Con él todo es posible"
El mediocampista brasileño, compañero del capitán argentino en Inter Miami, destacó la vigencia del rosarino y contó qué significa compartir equipo con él.
Lionel Messi vuelve a estar en el centro de la escena por su candidatura al Balón de Oro y, esta vez, recibió el respaldo público de uno de sus compañeros en Inter Miami. Casemiro fue consultado sobre las posibilidades de que el argentino vuelva a quedarse con el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial y dejó una frase que resume su admiración por el capitán albiceleste.
El mediocampista brasileño, de 34 años, no dudó cuando le preguntaron por la posibilidad de que la Pulga consiga un nuevo galardón a los 39 años. Aunque aclaró que no tiene influencia sobre la votación, recordó el nivel que el delantero mostró en la última Copa del Mundo. “Bueno, ya sabemos que con Messi, todo es posible, ¿verdad? Y lo demostró en la Copa del Mundo. Pero no, no debería hablar de este tema, porque yo no decido”, expresó.
La declaración se produjo después de la consagración de Inter Miami en la Campeones Cup: el conjunto estadounidense derrotó 2-0 a Cruz Azul de México y sumó otro trofeo a una temporada en la que el 10 continúa siendo una de sus principales figuras.
Casemiro habló sobre la posibilidad de que Messi gane el Balón de Oro
Más allá de la posibilidad de que el argentino vuelva a recibir un premio individual, Casemiro puso el foco en la experiencia cotidiana de tenerlo como compañero. El brasileño, que llegó recientemente al plantel de Inter Miami, resaltó el privilegio que representa compartir vestuario con una figura de semejante trayectoria.
“Por supuesto, cuando juega al lado de uno de sus compañeros, siempre desea que un compañero gane, y por supuesto que quiere que gane, pero eso depende de la gente y de sus votos”, explicó.
La relación entre ambos se fortaleció rápidamente desde la llegada del experimentado mediocampista al equipo de Florida. Casemiro conoce de cerca la exigencia del fútbol de elite después de una extensa trayectoria en Europa y en la Selección de Brasil, pero igualmente puso en un lugar especial la posibilidad de jugar junto a Messi. “Creo que nosotros, los que estamos aquí con él, disfrutamos mucho de tenerlo”, aseguró.
Casemiro pidió que se valore el legado de Messi
El volante brasileño también hizo referencia al impacto que Messi mantiene en el fútbol internacional. Para Casemiro, la edad no debería ser un impedimento para valorar el rendimiento del argentino, especialmente después de lo realizado en el último Mundial.
“Le deseo toda la suerte del mundo, y espero que la gente también vea lo que hizo en la última Copa del Mundo, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante también para destacar”, sostuvo.
La definición del Balón de Oro se realizará el próximo mes y el ídolo de la Selección Argentina aparece nuevamente entre los nombres destacados de la votación. La posibilidad de sumar otro galardón individual a los 39 años genera especial atención por tratarse de una etapa avanzada de su carrera.
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