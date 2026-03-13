La Justicia autorizó a Chiqui Tapia a viajar al exterior para asistir al sorteo de la Copa Libertadores
El presidente de la AFA recibió permiso judicial para trasladarse a Paraguay y participar del evento organizado por la Conmebol.
La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, a salir del país para asistir al sorteo de la Copa Libertadores, ceremonia que se llevará a cabo en Paraguay y en la que también se definirán los grupos de la Copa Sudamericana.
La autorización fue otorgada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien habilitó el viaje del dirigente entre el 18 y el 20 de marzo. Durante esos días se realizará el evento organizado por la CONMEBOL, en el que se establecerá la conformación de las zonas de las dos principales competencias de clubes del fútbol sudamericano.
De acuerdo con lo dispuesto en la resolución judicial, la salida del país quedó supeditada al pago de una caución de 30 millones de pesos, monto que el titular de la AFA deberá depositar como garantía de que regresará a la Argentina una vez finalizada su participación en el acto.
Tapia se encuentra imputado en una causa que tramita en el fuero Penal Económico, donde se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la retención de impuestos y aportes a la seguridad social en la AFA. El expediente también alcanza a otros dirigentes vinculados a la conducción de la entidad.
En ese contexto, el permiso judicial permite al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino cumplir con compromisos institucionales vinculados al calendario del fútbol sudamericano. El sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana es uno de los eventos más relevantes que organiza la CONMEBOL cada año, ya que define el camino de los clubes participantes en la fase de grupos de ambos torneos.
Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso en los tribunales. En las próximas etapas del proceso, el magistrado deberá analizar las presentaciones realizadas por las partes y evaluar las pruebas incorporadas al expediente antes de resolver los próximos pasos procesales en la investigación.
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