El dato que ilusiona a Boca del árbitro que dirigirá la ida ante Vasco da Gama
Piero Maza fue elegido para impartir justicia en el cruce de ida del certamen continental. El historial reciente del chileno con el equipo de Rodolfo Arruabarrena enciende las expectativas.
Boca ya conoce la autoridad encargada de impartir justicia en el primer capítulo de las semifinales de la Copa Sudamericana. Conmebol confirmó que el chileno Piero Maza será el juez principal para el enfrentamiento del próximo martes 13 de octubre frente a Vasco da Gama en la Bombonera, una designación que encendió de inmediato los datos estadísticos en el mundo xeneize.
La noticia genera tranquilidad y optimismo en la Ribera, ya que Maza dirigió al conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena en dos oportunidades durante la presente edición del torneo continental. En ambas ocasiones el equipo jugó en condición de local y cosechó victorias contundentes que terminaron siendo decisivas para sellar la clasificación a las instancias posteriores.
El récord positivo Boca siendo dirigido por Piero Maza
El primer antecedente ocurrió en los octavos de final frente a Deportivo Recoleta, encuentro disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó mientras se acondicionaba el campo de juego del Templo. Aquella jornada terminó con triunfo auriazul por 3-1, abriendo el camino para un categórico global de 7-1.
Posteriormente, en los cuartos de final, el réferi trasandino estuvo al frente del triunfo 1-0 sobre San Pablo en la Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, resultado que garantizó el avance con un acumulado de 2-1.
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El desafío ante el conjunto brasileño demandará máxima concentración para dar el primer paso rumbo a la gran final. La revancha se disputará el martes 20 de octubre en tierras cariocas, probablemente en el estadio de Botafogo, por lo que conseguir una ventaja en la ida resultará fundamental.
Para este trascendental compromiso, Maza liderará un equipo arbitral integramente chileno: José Retamal y Carlos Poblete serán los jueces de línea, Mathias Riquelme oficiará como cuarto árbitro, mientras que la tecnología estará bajo la supervisión de José Cabero en el VAR junto a Juan Sepúlveda en el AVAR.
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