El dato que ilusiona a Boca del árbitro que dirigirá la ida ante Vasco da Gama

El desafío ante el conjunto brasileño demandará máxima concentración para dar el primer paso rumbo a la gran final. La revancha se disputará el martes 20 de octubre en tierras cariocas, probablemente en el estadio de Botafogo, por lo que conseguir una ventaja en la ida resultará fundamental.

Para este trascendental compromiso, Maza liderará un equipo arbitral integramente chileno: José Retamal y Carlos Poblete serán los jueces de línea, Mathias Riquelme oficiará como cuarto árbitro, mientras que la tecnología estará bajo la supervisión de José Cabero en el VAR junto a Juan Sepúlveda en el AVAR.