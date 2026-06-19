La Justicia francesa confirmó el procesamiento de Hakimi: enfrentará un juicio penal
En medio del Mundial 2026, el futbolista marroquí recibió un nuevo revés judicial luego de que la apelación presentada por su defensa fuera rechazada.
Achraf Hakimi atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera fuera de las canchas. Mientras se encuentra concentrado con la Selección de Marruecos en plena disputa del Mundial 2026, el defensor recibió una noticia adversa desde Francia: la Justicia confirmó su procesamiento por una denuncia de violación y avanzará hacia la realización de un juicio penal que podría marcar un punto decisivo en una causa iniciada hace más de tres años.
La resolución fue adoptada por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles, que decidió rechazar el recurso presentado por los abogados del futbolista. De esta manera, quedó ratificada la orden de procesamiento y el caso continuará su curso ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine, donde se evaluarán las pruebas reunidas durante la investigación y se determinará la eventual responsabilidad del jugador.
La defensa del futbolista cuestionó duramente la resolución. Fanny Colin, representante legal de Hakimi, manifestó públicamente su desacuerdo con el criterio adoptado por los jueces y sostuvo que durante la investigación no se valoraron adecuadamente elementos que, según su interpretación, favorecen al jugador. En ese sentido afirmó: "No se han tenido en cuenta las contradicciones y mentiras del demandante, su ocultamiento a las autoridades judiciales, su obstrucción a la verdad e incluso sus evaluaciones psicológicas que confirmaban su ambivalencia y falta de claridad respecto a los hechos que denunciaba".
Tras conocerse la decisión judicial, Hakimi decidió expresarse públicamente mediante sus redes sociales. El futbolista marroquí, que siempre negó las acusaciones en su contra, compartió un mensaje en el que cuestionó el proceso y defendió su posición. En el comienzo de su publicación escribió: "La justicia me miró a los ojos y me dijo: 'Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso'. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas".
Mientras continúa participando de la Copa del Mundo con su seleccionado, el defensor del París Saint Germain (PSG) deberá prepararse para afrontar una nueva etapa judicial que podría extenderse durante los próximos meses y que mantiene una fuerte atención mediática tanto en Francia como en el resto del mundo.
De qué se lo acusa a Hakimi, líder futbolístico de Marruecos
La denuncia se remonta a 2023. Según el expediente judicial, una joven sostuvo que fue víctima de una agresión sexual luego de haber mantenido contacto con Hakimi a través de Instagram. Posteriormente, ambos se habrían encontrado en el domicilio del futbolista, donde, de acuerdo con la acusación, se produjeron los hechos denunciados. La mujer declaró ante la Justicia que el defensor la habría tocado sin consentimiento y posteriormente abusado de ella.
Durante las actuaciones judiciales, la denunciante brindó un relato detallado sobre lo ocurrido. Entre sus declaraciones más difundidas figura una frase que generó gran repercusión mediática: "Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo". Esos testimonios formaron parte del material analizado por los magistrados durante la etapa de instrucción, que finalmente concluyó con la decisión de llevar el caso a juicio.
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