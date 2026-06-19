La Justicia francesa confirmó el procesamiento de Hakimi: enfrentará un juicio penal

Mientras continúa participando de la Copa del Mundo con su seleccionado, el defensor del París Saint Germain (PSG) deberá prepararse para afrontar una nueva etapa judicial que podría extenderse durante los próximos meses y que mantiene una fuerte atención mediática tanto en Francia como en el resto del mundo.

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De qué se lo acusa a Hakimi, líder futbolístico de Marruecos

La denuncia se remonta a 2023. Según el expediente judicial, una joven sostuvo que fue víctima de una agresión sexual luego de haber mantenido contacto con Hakimi a través de Instagram. Posteriormente, ambos se habrían encontrado en el domicilio del futbolista, donde, de acuerdo con la acusación, se produjeron los hechos denunciados. La mujer declaró ante la Justicia que el defensor la habría tocado sin consentimiento y posteriormente abusado de ella.

Durante las actuaciones judiciales, la denunciante brindó un relato detallado sobre lo ocurrido. Entre sus declaraciones más difundidas figura una frase que generó gran repercusión mediática: "Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo". Esos testimonios formaron parte del material analizado por los magistrados durante la etapa de instrucción, que finalmente concluyó con la decisión de llevar el caso a juicio.