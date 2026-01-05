La Liga Profesional confirmó el fixture de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026: días y horarios

Según informó la organización, la diagramación del fixture tuvo en cuenta la participación de los equipos argentinos en los torneos continentales. “Evitando solapar partidos de nuestra liga con los encuentros de la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores como también de la Recopa”, explicaron de manera oficial. Además, se contemplaron los descansos reglamentarios, los pedidos de los organismos de seguridad, las exigencias de la televisión y el horario de verano, que impide la disputa de partidos antes de las 17 horas.