María Becerra palpitó el duelo entre Gimnasia y River: "Hoy..."
La cantante, reconocida hincha del Lobo, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje en la previa de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.
María Becerra no quiso quedarse afuera del clima de definición que rodea al fútbol argentino. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una audiencia superior a los 15 millones de seguidores, la "Nena de Argentina" compartió una imagen con el mensaje: “Hoy todo @gimnasiaoficial".
El Lobo y el Millonario se miden este martes en el Estadio Monumental por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura. Ambos equipos buscan seguir con vida en la competencia local en un duelo de eliminación directa que viene generando una gran expectativa tanto en los hinchas como en figuras del espectáculo identificadas con los clubes.
El equipo que logre quedarse con la victoria en el Monumental ya conoce cuál será su siguiente paso en el cuadro del torneo. El ganador de esta llave deberá enfrentarse en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Rosario Central y Racing, quienes también definen su suerte en esta fase de cuartos de final.
María Becerra palpitó el duelo entre Gimnasia y River por los cuartos de final del Torneo Apertura
River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
- Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
River vs. Gimnasia de La Plata: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports.
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