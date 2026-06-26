La Liga Profesional definió el calendario inicial del Torneo Clausura 2026: cuándo debutan Boca y River

Otro de los datos salientes de la programación es la confirmación del primer clásico del torneo. Será por la segunda jornada, el jueves 30 de julio, cuando Central Córdoba reciba a Atlético Tucumán en una nueva edición del denominado "Clásico del Norte", un enfrentamiento que fue adquiriendo mayor importancia desde que ambos equipos comenzaron a coincidir en la Primera División.

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Los tres primeros compromisos de Independiente y Racing

Independiente también tendrá un semestre determinante por delante, ya que buscará recuperar terreno en la pelea por la clasificación a las copas internacionales. El conjunto de Avellaneda iniciará su camino el domingo 26 de julio frente a Aldosivi como visitante. Después será local de Newell’s el jueves 30 a las 21:15 y, en la tercera jornada, visitará a Vélez el lunes 3 de agosto desde las 19:00.

Racing afrontará el inicio de un nuevo ciclo tras la salida de Gustavo Costas y la llegada de Juan Pablo Vojvoda. La Academia debutará el viernes 24 de julio frente a Gimnasia de La Plata a las 19:00, luego visitará a Rosario Central el martes 28 a las 21:15 y cerrará las primeras tres fechas recibiendo a Tigre el sábado 1 de agosto desde las 20:30.

También habrá expectativas en San Lorenzo, que comenzará el Clausura luego de la renuncia de Gustavo Álvarez. El Ciclón recibirá a Lanús el sábado 25 de julio a las 21:30, enfrentará posteriormente a Gimnasia de Mendoza como local el martes 28 a las 19:00 y viajará a Santiago del Estero para medirse con Central Córdoba el lunes 3 de agosto a las 21:15.

Con la programación ya definida, todos los clubes conocen el camino inicial que recorrerán en el comienzo de un campeonato que promete ser uno de los grandes objetivos del segundo semestre.