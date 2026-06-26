La Liga Profesional definió el calendario inicial del Torneo Clausura 2026: cuándo debutan Boca y River
La organización del fútbol argentino confirmó los días y horarios de las tres primeras jornadas. El certamen comenzará el 23 de julio.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer el cronograma correspondiente a las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2026, competencia que marcará el segundo semestre de la temporada del fútbol argentino. Mientras gran parte de la atención continúa centrada en el Mundial 2026, la organización del campeonato local avanzó con la planificación del calendario y dejó definidos los encuentros que abrirán el certamen, que comenzará oficialmente el jueves 23 de julio.
El partido inaugural tendrá como protagonista al vigente campeón, Belgrano, que iniciará la defensa de su título frente a Rosario Central. El conjunto cordobés recibirá al equipo rosarino desde las 19:30, en el primer compromiso del nuevo torneo. A partir de allí se desarrollará una programación distribuida entre jueves y domingo, con la participación de todos los equipos de la máxima categoría y con varios cruces destacados en las primeras jornadas.
Los primeros tres partidos de Boca y River en el Torneo Clausura 2026
Uno de los focos principales estará puesto en Boca, que afrontará el comienzo de una nueva etapa con Rodolfo Arruabarrena nuevamente como entrenador. El conjunto de La Ribera hará su estreno el domingo 26 de julio, cuando visite a Deportivo Riestra desde las 19:30. Luego disputará su primer encuentro en La Bombonera el miércoles 29 de julio a las 19:00 frente a Estudiantes, mientras que en la tercera fecha deberá trasladarse a Rosario para enfrentar a Newell’s, el domingo 2 de agosto desde las 17:00, en el estadio Marcelo Bielsa.
River, por su parte, intentará dejar atrás la frustración de haber sido subcampeón del Torneo Apertura y buscará comenzar el Clausura con una victoria. El equipo de Núñez recibirá a Barracas Central el sábado 25 de julio a las 19:15 en el Monumental. Posteriormente visitará a Gimnasia de La Plata el miércoles 29, también a las 19:15, y volverá a jugar como local el domingo 2 de agosto frente a Rosario Central, en un duelo que reeditará una de las semifinales del campeonato anterior.
Otro de los datos salientes de la programación es la confirmación del primer clásico del torneo. Será por la segunda jornada, el jueves 30 de julio, cuando Central Córdoba reciba a Atlético Tucumán en una nueva edición del denominado "Clásico del Norte", un enfrentamiento que fue adquiriendo mayor importancia desde que ambos equipos comenzaron a coincidir en la Primera División.
Los tres primeros compromisos de Independiente y Racing
Independiente también tendrá un semestre determinante por delante, ya que buscará recuperar terreno en la pelea por la clasificación a las copas internacionales. El conjunto de Avellaneda iniciará su camino el domingo 26 de julio frente a Aldosivi como visitante. Después será local de Newell’s el jueves 30 a las 21:15 y, en la tercera jornada, visitará a Vélez el lunes 3 de agosto desde las 19:00.
Racing afrontará el inicio de un nuevo ciclo tras la salida de Gustavo Costas y la llegada de Juan Pablo Vojvoda. La Academia debutará el viernes 24 de julio frente a Gimnasia de La Plata a las 19:00, luego visitará a Rosario Central el martes 28 a las 21:15 y cerrará las primeras tres fechas recibiendo a Tigre el sábado 1 de agosto desde las 20:30.
También habrá expectativas en San Lorenzo, que comenzará el Clausura luego de la renuncia de Gustavo Álvarez. El Ciclón recibirá a Lanús el sábado 25 de julio a las 21:30, enfrentará posteriormente a Gimnasia de Mendoza como local el martes 28 a las 19:00 y viajará a Santiago del Estero para medirse con Central Córdoba el lunes 3 de agosto a las 21:15.
Con la programación ya definida, todos los clubes conocen el camino inicial que recorrerán en el comienzo de un campeonato que promete ser uno de los grandes objetivos del segundo semestre.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario