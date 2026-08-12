Falcón Pérez dirigirá el Clásico Platense: los árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026
La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones para una nueva jornada del campeonato. ¿Quiénes dirigirán a Boca y a River?
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó las ternas arbitrales para la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 y uno de los principales focos estará puesto en La Plata. Yael Falcón Pérez fue designado como árbitro del clásico entre Estudiantes y Gimnasia, que se disputará en el estadio UNO y volverá a poner frente a frente a dos de los grandes protagonistas del fútbol platense.
El encuentro tendrá un condimento especial para el juez bonaerense de 38 años, ya que será la segunda vez que estará al frente del Clásico Platense. Su antecedente más reciente se produjo durante el Torneo Apertura, cuando también dirigió el enfrentamiento entre el Pincha y el Lobo, que terminó con un empate sin goles en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
La designación llega, además, después de una experiencia internacional importante para Falcón Pérez. El árbitro argentino formó parte del plantel arbitral del Mundial 2026, donde estuvo a cargo del partido entre Suecia y Túnez.
Falcón Pérez y sus antecedentes con Estudiantes y Gimnasia
El historial del árbitro con ambos equipos presenta diferencias importantes. Falcón Pérez dirigió a Estudiantes en 15 oportunidades, con un saldo de ocho victorias, cinco empates y apenas dos derrotas para el conjunto platense. Del otro lado, el árbitro estuvo al frente de 17 partidos de Gimnasia, que obtuvo cuatro triunfos, siete igualdades y sufrió seis derrotas en esos encuentros.
Para el nuevo clásico, el juez principal contará con un equipo arbitral compuesto por Facundo Rodríguez como asistente número uno y Diego Bonfá como asistente número dos. Sebastián Zunino será el cuarto árbitro. En el sistema de videoarbitraje también quedaron confirmados los nombres: Héctor Paletta estará a cargo del VAR y Diego Verlotta será el AVAR.
De esta manera, la organización arbitral para uno de los partidos más importantes de la jornada quedó completamente definida. El duelo entre Estudiantes y Gimnasia volverá a concentrar buena parte de la atención de la quinta jornada, no solamente por la rivalidad histórica entre ambos clubes, sino también por el contexto competitivo del Torneo Clausura.
Los árbitros de Boca y River
Además de la designación de Falcón Pérez, la Liga Profesional confirmó quiénes estarán al frente de los otros partidos destacados de la fecha. Jorge Baliño será el árbitro del encuentro que Boca disputará como visitante ante Platense, en otro compromiso relevante de la jornada.
Por su parte, Facundo Tello tendrá a su cargo el partido entre River y Argentinos Juniors. El árbitro también estará acompañado por su respectivo equipo de asistentes y por las autoridades encargadas del VAR.
Las designaciones llegan en una instancia en la que cada partido comienza a adquirir mayor peso dentro del campeonato. Con apenas cuatro fechas disputadas, los equipos buscan posicionarse en sus respectivas zonas y, al mismo tiempo, sumar puntos que también tendrán incidencia en la tabla anual.
Los árbitros de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026
Viernes 14 de agosto
20.30 Racing – Banfield (Zona B)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Gabriel Flores
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Mariano Ascenzi
Sábado 15 de agosto
14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Mariana De Almeida
14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Carla López
16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
- Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Mauricio Martín
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Belén Bevilacqua
19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Carlos Córdoba
21.15 Platense – Boca (Zona A)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
Domingo 16 de agosto
15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Lucas Comesaña
18.00 River – Argentinos (Zona B)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Diego Romero
20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Lucas Germanotta
20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Diego Martín
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Uziga
Lunes 17 de agosto
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Gisela Bosso
- Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Nelson Sosa
17.00 Lanús – Independiente (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Sebastián Zunino
- AVAR: Jorge Broggi
19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Manuel Girett
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Sebastián Bresba
21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Joaquín Gil
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