Falcón Pérez dirigirá el Clásico Platense: los árbitros de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

De esta manera, la organización arbitral para uno de los partidos más importantes de la jornada quedó completamente definida. El duelo entre Estudiantes y Gimnasia volverá a concentrar buena parte de la atención de la quinta jornada, no solamente por la rivalidad histórica entre ambos clubes, sino también por el contexto competitivo del Torneo Clausura.

Los árbitros de Boca y River

Además de la designación de Falcón Pérez, la Liga Profesional confirmó quiénes estarán al frente de los otros partidos destacados de la fecha. Jorge Baliño será el árbitro del encuentro que Boca disputará como visitante ante Platense, en otro compromiso relevante de la jornada.

Por su parte, Facundo Tello tendrá a su cargo el partido entre River y Argentinos Juniors. El árbitro también estará acompañado por su respectivo equipo de asistentes y por las autoridades encargadas del VAR.

Las designaciones llegan en una instancia en la que cada partido comienza a adquirir mayor peso dentro del campeonato. Con apenas cuatro fechas disputadas, los equipos buscan posicionarse en sus respectivas zonas y, al mismo tiempo, sumar puntos que también tendrán incidencia en la tabla anual.

Los árbitros de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

20.30 Racing – Banfield (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

Sábado 15 de agosto

14.30 Aldosivi – Tigre (Zona B)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Mariana De Almeida

14.30 San Lorenzo – Unión (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Carla López

16.45 Estudiantes – Gimnasia (Interzonal)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

19.00 Newell’s – Deportivo Riestra (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Belén Bevilacqua

19.00 Belgrano – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Enzo Gutiérrez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.15 Platense – Boca (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

Domingo 16 de agosto

15.00 Sarmiento – Huracán (Zona B)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

18.00 River – Argentinos (Zona B)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Diego Romero

20.15 Barracas Central – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Germanotta

20.15 Central Córdoba – Instituto (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Martín

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Javier Uziga

Lunes 17 de agosto

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Nelson Sosa

17.00 Lanús – Independiente (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Jorge Broggi

19.15 Vélez – Defensa y Justicia (Zona A)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Manuel Girett

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Sebastián Bresba

21.30 Gimnasia (Mza.) – Talleres (Zona A)