"La política nos hundió": empresario comunicó entre lágrimas el cierre de dos fábricas y los 120 despidos

En esta última sede, el exentrenador de Los Pumas Santiago "Tati" Phelan —quien se desempeñaba como presidente de la compañía— y el socio Armando Anasal dieron las explicaciones frente a los trabajadores en medio de un clima de extrema tensión y llanto generalizado.

"La situación llegó al límite; venimos peleándola, pero es un pésimo tiempo. Mucho de lo importado está reemplazando a lo nacional, no hay reposición de stock por parte de las marcas y los pedidos que hay son recién para el año que viene. Si yo viera una luz me animo a seguir, pero las empresas están cerrando", expresó Phelan ante los empleados, descartando la posibilidad de prometer el pago total de las indemnizaciones debido al nivel de endeudamiento y cheques rechazados.

Por su parte, Anasal realizó un crudo descargo de tinte político que generó repercusión entre los presentes. Entre lágrimas, el socio de la firma cuestionó el rumbo económico.

"Toda mi vida pensé en ser industrial, pero la política digita nuestras vidas y la política nos hundió. Con otros gobiernos sufríamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo, podíamos comer un asado o pensar en vacaciones. Si la mitad de la gente votó esta forma de vida, solo les pido que piensen la próxima vez que voten", manifestó ante los trabajadores afectados.

Incertidumbre gremial y falta de respuestas salariales

Tras el anuncio, la propuesta inicial de la firma se limitó a ofrecer el pago de apenas un 50% de las indemnizaciones correspondientes, advirtiendo que no existen fondos suficientes para afrontar las obligaciones de ley.

"Nos queremos morir todos. No nos prometen nada y no sabemos si vamos a cobrar lo que nos corresponde o nada", expresó con angustia Mirtha Ayala, una costurera con cuatro años de antigüedad en la planta de General Pacheco y jefa de hogar.

Mientras los empleados analizan medidas de resistencia —incluso evaluando exigir la entrega de maquinaria como compensación ante la falta de liquidez—, el sector textil continúa encendiendo alarmas frente al combo letal de caída del consumo interno, apertura importadora y retracción de los pedidos industriales en todo el territorio nacional.